I giochi più venduti della generazione in USA per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Mat Piscatella, noto analista di NPD da sempre molto attivo sui social, ha condiviso con i propri seguaci le classifiche con i videogiochi per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch più venduti della generazione negli Stati Uniti d'America.

Le classifiche che vedrete tra poco sono aggiornate al mese di febbraio 2020, e sono state ordinate sulla base del quantitativo di denaro incassato. Per la maggior parte dei giochi PlayStation 4 e Xbox One sono state prese in considerazione sia le vendite retail che quelle digitali (l'unica eccezione è rappresentata da Fallout 4). Per nessun gioco pubblicato da Nintendo sono invece state conteggiate le vendite digitali.

PlayStation 4

GTA 5 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: WWII Call of Duty: Modern Warfare (2019) Call of Duty: Black Ops 4 Call of Duty: Black Ops 3 MArvel's Spider-Man Call of Duty: Infinite Warfare God of War (2018) NBA 2K18 Battlefield 1 NBA 2K19 NBA 2K20 Call of Duty: Advanced Warfare Star Wars Battlefront (2015) NBA 2K17 Mortal Kombat X Destiny 2 Fallout 4* Madden NFL 20

Xbox One

GTA 5 Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops 4 Call of Duty: Modern Warfare Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Star Wars Battlefront (2015) Call of Duty: Advanced Warfare Destiny 2 Halo 5: Guardians Tom Clancy's Rainbow Six Siege Overwatch Fallout 4* NBA 2K18 Tom Clancy's The Division NBA 2K17 Minecraft Destiny

Nintendo Switch

Mario Kart 8* Super Smash Bros Ultimate* The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Super Mario Odyssey* Super Mario Party* Splatoon 2* Pokémon Let's Go Pikachu* Pokemon Spada* Luigi's Mansion 3* Pokemon Let's Go Eevee* Mario & Rabbids: Kingdom Battle New Super Mario Bros. U Deluxe* Pokémon Scudo* Super Mario Maker 2* The Legend of Zelda: Link's Awakening* Minecraft* Donkey Kong Country: Tropical Freeze* Pokémon Spada e Pokémon Scudo Double Pack* Pokken Tournemant DX* Kirby Star Allies*

*Vendite digitali non incluse



Al netto di alcune inevitabili differenze, le vette delle classifiche per Xbox One e PlayStation 4 sono ad appannaggio dei medesimi titoli, ovvero GTA 5, Red Dead Redemption 2 e i giochi della serie Call of Duty. L'esclusiva Sony più venduta è Marvel's Spider-Man, mentre quella Microsoft è Halo 5: Guardians. La classifica Nintendo è quasi interamente occupata da prodotti proprietari: l'unico gioco terze parti (Ubisoft) è Mario & Rabbids: Kingdom Battle, che in ogni caso ha per protagonisti del personaggi della grande N.