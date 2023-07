Giochi più venduti in Giappone nel 2023: Zelda è primo, Final Fantasy 16 fuori dal podio

In questo 2023 ricco di promesse, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ottiene, senza troppe sorprese, il primo posto nella classifica dei giochi più venduti in Giappone nella prima metà dell'anno.

I dati di mercato riguardanti dal Giappone ci raccontano il successo ampiamente anticipato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, con l'open world ambientato ad Hyrule che ha piazzato un totale di circa 724.000 unità nel Paese del Sol Levante. A seguirlo in classifica troviamo un'altra esclusiva Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto, coppia di titoli capaci di infrangere tutti i record di Nintendo in Giappone. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nei primi sei mesi del 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 1.723.314 unità Pokémon Scarlatto e Violetto - 724.536 copie Kirby's Return to Dreamland Deluxe - 454.370 copie Final Fantasy 16 - 373.790 copie Splatoon 3 - 360.871 copie Mario Kart 8 Deluxe - 340.413 copie Nintendo Switch Sports - 226.526 copie Minecraft - 218.841 copie Fire Emblem: Engage - 20.3326 copie Hogwarts Legacy - 172.820 copie Super Smash Bros. Ultimate - 159.978 copie Mario Party Superstars - 140.312 copie Resident Evil 4 (PS4) - 133.548 copie Resident Evil 4 (PS5) - 128.142 copie Momotaru Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 104.747

Come potete osservare, pur piazzandosi tra i posti più alti della classifica, Final Fantasy XVI non è presente sul podio, completamente popolato da produzioni Nintendo Switch. Nella settimana di lancio, Final Fantasy XVI ha conquistato il primo posto della classifica giapponese, tuttavia non è riuscito ad avvicinarsi ai numeri dei capitoli di maggior successo della saga.