I giochi PS4 e PSVR più venduti sul PlayStation Store europeo a novembre 2019

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato le classifiche del PlayStation Store di novembre 2019, rivelando i giochi più venduti per PlayStation 4 e PlayStation VR. Chi occuperà la prima posizione? Scopriamolo insieme.

Su PlayStation 4 trionfa Call of Duty Modern Warfare, lo sparatutto Activision guida la Top 20 lasciandosi alle spalle FIFA 20, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Fallen Order e Death Stranding, le ultime tre novità del mese che debuttano rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione.

Giochi PS4 più scaricati - Novembre 2019

Call of Duty Modern Warfare (1) FIFA 20 (2) Need For Speed Heat (novità) Star Wars Jedi Fallen Order (novità) Death Stranding (novità) Grand Theft Auto V (3) Marvel's Spider-Man (8) Red Dead Redemption 2 (6) God of War (ritorno) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (ritorno) EA Sports UFC 3 (15) Minecraft (5) Rocket League (11) Metro Exodus (ritorno) Star Wars Battlefront II (ritorno) The Sims 4 (ritorno) Resident Evil 2 (2019) (ritorno) NBA 2K20 (ritorno) The Outer Worlds (7) eFootball PES 2020 (14)

Giochi PlayStation VR più venduti - Novembre 2019

Blood & Truth (2) Beat Saber (1) Astro Bot Rescue Mission (5) Job Simulator (3) Doctor Who The Edge of Time (nuovo) SUPERHOT VR (4) L.A. Noire The VR Case Files (di ritorno) Five Nights at Freddy’s VR Help Wanted (6) Creed Rise to Glory (8) The Inpatient (di ritorno)

Su PlayStation VR il gioco più venduto è stato Blood & Truth seguito da Beat Saber e Astro Bot Rescue Mission. In Top 10 trovano spazio anche Job Simulator, SUPERHOT VR, Creed Rise to Glory e L.A. Noire The VR Case Files.