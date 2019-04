Ecco tutti i giochi che hanno venduto più di 1 milione di copie retail in UK

Come parte della campagna 30 Years of Play dell'organizzazione UKIE, GfK Chart-Track ha svelato l'identità di tutti i giochi che hanno venduto più di un milione di copie in formato fisico nel Regno Unito, che per l'occasione sono anche stati premiati!

La lista in questione include solamente i titoli che sono riusciti a superare questo importante traguardo su una singola piattaforma. Di conseguenza, non troverete Fallout 4, giusto per fare un esempio, dato che raggiunge il milione di copie vendute solamente se vengono sommate quelle PlayStation 4, Xbox One e PC. Allo stesso tempo, Grand Theft Auto 5 risulta essere presente più di una volta, poiché c'è riuscito su quattro differenti piattaforme. In nessun caso sono state conteggiate le copie vendute in formato digitale.

La lista, come facilmente immaginabile, è ricca di giochi appartenenti a franchise molto noti come Call of Duty, FIFA e il già menzionato Grand Theft Auto, oltre che di titoli di Nintendo. Presenti all'appello anche due esclusive di casa Microsoft ad aver trovato posto in lista, ovvero Minecraft: Xbox Edition ed Halo 3. Tra i titoli più recenti spicca Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4. Potete consultare la lista nella galleria in calce a questa notizia, assieme ad un'altra che include i giochi che sono riusciti a superare il traguardo delle 600 mila unità vendute.