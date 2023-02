Quali giochi vorreste vedere nel Nintendo Direct di oggi? Le vostre previsioni

Come accade sempre a poche ore da ogni evento Nintendo, non mancano rumor e leak sui giochi del Nintendo Direct, al momento la casa di Kyoto non si è sbilanciata, dichiarando solamente che durante lo showcase vedremo principalmente giochi in uscita su Switch entro la prima metà dell'anno. E voi cosa vi aspettate?

I rumor come detto non mancano, sicura la presenza di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e si rumoreggia di uno Shadow Drop per Metroid Prime Remaster, vecchi rumor parlavano anche della presentazione di The Legend of Zelda The Wind Waker e The Legend of Zelda Twilight Princess in edizione rimasterizzata (o Deluxe, in pieno stile Nintendo).

Anche Advance Wars 1+2 e Mario Baseball potrebbero essere al Direct, così come Pikmin 4 (finalmente scopriremo la data di uscita?) e Kirby Return to Dream Land Deluxe, quest'ultimo in uscita a fine febbraio. E chissà che non ci sia spazio anche per giochi di terze parti come l'imminente Octopath Traveler 2 o Hogwarts Legacy, anche se quest'ultimo è in arrivo a luglio su Nintendo Switch.

E voi cosa vi aspettate dal Nintendo Direct di febbraio? Quali giochi vorreste assolutamente vedere? Fatecelo sapere qui sotto ne commenti, ricordatevi che seguiremo l'evento sul canale Twitch di Everyeye.it e sul profilo TikTok di Everyeye con Giada e Sam, a partire dalle 23:30.