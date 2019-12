Giochi WB Games protagonisti del Calendario dell'Avvento di GameStop il 16 dicembre

Ci avviciniamo al Natale ed è tempo di aprire le ultime caselle del Calendario dell'Avvento 2019 di GameStop. La giornata di oggi è dedicata ai giochi pubblicati o distribuiti da Warner Bros Games... siete pronti a scoprire le offerte del 16 dicembre?

Si parte con Rocket League venduto a 14.98 euro mentre Mortal Kombat 11 costa 29.98 euro, ad oggi il prezzo più basso mai registrato per il picchiaduro NetherRealm uscito lo scorso mese di aprile. Spazio anche a LEGO DC Super Cattivi a 14.98 euro (versione Switch a 19.98 euro) e LEGO Jurassic World a 14.98 euro (versione Switch a 19.98 euro). Con 19.98 euro è invece possibile portarsi a casa HITMAN 2 in versione PlayStation 4 o Xbox One. Fino a domani è inoltre possibile acquistare in offerta la T-Shirt di FIFA 20 scontata del 40%.

Sconti console GameStop

Ultimi giorni per la composizione del codice riservato agli iscritti alla newsletter GameStopZing: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"