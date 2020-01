Altri giochi Wii U in arrivo su Nintendo Switch: le previsioni di Digital Foundry

Secondo Emily Rogers, Nintendo avrebbe in programma almeno altri due porting di giochi per Wii U su Switch. La nota insider non ha rivelato i titoli stimolando la curiosità della community e di Digital Foundry, testata che ha provato a fare delle ipotesi in un recente video.

La Rogers ha fatto notare come buona parte dei giochi Nintendo usciti su Wii U siano già arrivati su Nintendo Switch (pensiamo a New Super Mario Bros U Deluxe, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Bayonetta 2, Mario Kart 8 Deluxe, Hyrule Warriors) e dunque non siano molti i titoli mancanti all'appello.

Tra i pochi, Digital Foundry ipotizza Super Mario 3D World, The Legend of Zelda Wind Walker e Twilight Princess (usciti su Wii U in versione remaster) e The Wonderful 101, ai quali possiamo aggiungere anche Star Fox Zero e Xenoblade Chronicles X.

Difficile spingersi oltre con le ipotesi, quel che è certo è che, come detto, la lineup Wii U è stata ormai quasi interamente riproposta su Nintendo Switch con ottimi risultati di pubblico e critica, la casa di Kyoto sembra intenzionata a proseguire su questa strada per rimpolpare il catalogo software della sua attuale console.