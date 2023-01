I giochi Xbox più attesi nel 2023: Starfield, STALKER 2, Diablo 4 nella lista di Microsoft

Sono davvero tanti i giochi promettenti in uscita nel 2023, e Microsoft ha ben pensato di stilare una sua personale classifica delle produzioni più attese destinate a fare il proprio esordio su piattaforme Xbox nel corso dell'anno.

Nello specifico, è stato il team di Xbox Wire a passare in rassegna i giochi più attesi per PC Windows e console Xbox. Nell'elenco non potevano mancare alcune delle maggiori esclusive Microsoft, a partire da Starfield, passando per Redfall, STALKER 2: Heart of Chornobyll e Forza Motorsport. Presenti anche molti altri titoli di terze parti come Wo Long: Fallen Dynasty (che uscirà al day one su Xbox Game Pass), Hollow Knight Silksong, Armored Core IV: Fires of Rubicon e Resident Evil 4, di cui sono stati rivelati nuovi dettagli di recente da Capcom. Di seguito vi riportiamo la lista integrale dei giochi più attesi da Microsoft per il 2023:

Starfield;

Resident Evil 4;

Minecraft Legends;

Star Wars Jedi Survivor;

Redfall;

Dead Space (già disponibile);

Forza Motorsport;

Like a Dragon Ishin!;

Age of Empires IV Console Edition;

Street Fighter 6;

Wo Long Fallen Dynasty;

Sucide Squad Kill The Justice League;

Diablo IV;

Dead Island 2;

Hollow Knight Silksong;

Lies of P;

Assassin's Creed Mirage;

Warhammer 40,000: Space Marine 2;

Replaced;

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl;

Company of Heroes 3: Console Edition;

Alan Wake 2;

Armored Core IV: Fires of Rubicon.

Come potete ben vedere, il 2023 si prospetta essere un anno a dir poco ricco per gli appassionati videoludici. Microsoft sembra inoltre confermare a chiare lettere che giochi come Starfield e STALKER 2 saranno pubblicati nel corso dell'anno. E voi, quale titolo attendete maggiormente da giocare su Xbox nel 2023?