Quali sono i giochi Xbox più belli del 2023 e la miglior esclusiva Microsoft?

Dopo aver visto quali sono i peggiori giochi Xbox del 2023, scopriamo ora l'altra faccia della medaglia, ovvero il top del top dei giochi usciti nel 2023 sulle console della famiglia Xbox e andiamo alla ricerca della miglior esclusiva Microsoft. Per farlo, ci siamo basati sul Metascore di Metacritic.

Qual è il gioco Xbox più bello del 2023?

Probabilmente non quello che state pensando: Metacritic elegge miglior gioco dell'anno la riedizione di The Witcher 3 Wild Hunt con un Metascore di 94/100. Secondo posto per Alan Wake 2 (94/100) e gradino più basso del podio per Resident Evil 4 Remake con un Metascore di 91/100, stesso punteggio di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e Diablo 4, che occupano rispettivamente le posizioni 4 e 5 della top 10. Si prosegue poi con Street Fighter 6 in sesta posizione (90/100) e per finire (in ordine) tutti con Metascore 89/100 troviamo Persona 4 Golden, Cocoon, Dead Space Remake e Sea of Stars.

Qual è la miglior esclusiva Microsoft del 2023?

Per trovare la prima esclusiva Microsoft bisogna scendere alla posizione 13 occupata da Hi-Fi Rush, con un Metascore di 87/100, a seguire (posizione 15) Age of Empires II Definitive Edition per Xbox con punteggio di 86/100, posizione numero 16 invece per Forza Motorsport (85/100). E Starfield? Il gioco Bethesda è fuori dalla top 20, si trova infatti alla posizione 23 con un Metascore di 83/100.