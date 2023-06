Giochi Microsoft in streaming su PC 'solo con licenza Windows': gaffe dell'FTC sul cloud

La battaglia legale tra Microsoft e l'FTC entra nel vivo. Nel corso dell'ultimo dibattimento, i rappresentanti della Federal Trade Commission sono incappati in una gaffe sul cloud gaming che ha scatenato l'ilarità dei presenti.

Dopo aver riferito che Call of Duty rischiava di non arrivare su Xbox Series X|S, la Corporate VP ci Microsoft Sarah Bond è stata interpellata dall'FTC sulle funzionalità e sulle tecnologie adottate dalla casa di Redmond per garantire agli utenti PC l'accesso in streaming ai videogiochi dell'azienda americana.

I legali della Federal Trade Commission statunitense hanno infatti chiesto all'alta dirigente di Microsoft se "c'è bisogno di una licenza Windows per effettuare lo streaming dei giochi su PC, giusto?". Pur essendo stata colta quasi alla sprovvista dall'insolita domanda postagli, Bond ha chiarito le idee all'FTC spiegando che "beh, in realtà no, non funziona così. Si possono eseguire i giochi PC in streaming senza una licenza Windows".

La risposta della dirigente della casa di Redmond ha strappato più di una risata ai presenti, soprattutto in funzione dell'arringa dei legali dell'FTC incentrata sulle attività che starebbe svolgendo Microsoft per 'limitare lato server' la distribuzione e la fruizione in streaming dei videogiochi su ecosistema Windows. Solo nei prossimi giorni, ad ogni modo, capiremo se la strategia e le tesi dell'FTC prevarranno in quello che è considerato da più parti come il 'processo videoludico del secolo', per le grandi implicazioni del matrimonio tra Microsoft e Activision nei rapporti di forza con Nintendo e Sony.