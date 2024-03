Tutti i giochi Xbox sono destinati ad arrivare su PS5, secondo un noto giornalista

Come ormai ben saprete, Microsoft ha deciso di modificare la sua strategia e di recente ha annunciato l'arrivo di quattro giochi Xbox su PlayStation. Stando a quanto dichiarato da un famoso giornalista, però, in futuro tutti i titoli del colosso di Redmond saranno disponibili anche sulle piattaforme Sony.

Fino ad oggi si è parlato dell'arrivo su PlayStation 5 solo di produzioni selezionate, ma in futuro ciò potrebbe cambiare. A rivelarlo è stato Christopher Dring, capo del portale Gamesindustry.biz che già in passato ha dimostrato di essere a conoscenza con largo anticipo di alcune novità in arrivo. Dring sostiene di aver saputo da parte di un grosso publisher considerato molto affidabile e da un publisher di produzioni indipendenti che le vendite dei giochi Xbox Series X|S sono drammaticamente basse, tant'è che sempre più publisher stanno decidendo di non supportare le console Microsoft o di non pubblicare i giochi Xbox in formato fisico.

Secondo il giornalista videoludico, questa dinamica di mercato farà sì che Microsoft supporti sempre di più le altre piattaforme, fino a pubblicare tutti i suoi giochi anche su PlayStation 5 per rientrare dei costi di produzione sempre più elevati.

A proposito delle tendenze citate da Dring, sapevate che Enotria The Last Song non arriverà su Xbox al lancio?

