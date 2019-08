Giochi Xbox su Epic Games Store? Aaron Greenberg non lo esclude

Come noto, Microsoft vorrebbe nel prossimo futuro portare la lineup Xbox sul maggior numero di dispositivi, un primo timido passo in questa direzione è stato fatto con l'arrivo di Cuphead, Ori and the Blind Forest e Super Lucky's Tale su Switch ma il futuro potrebbe riservare ben altre sorprese.

Riallacciandosi alle dichiarazioni di Ben Decker che vorrebbe portare il Game Pass su tutte le piattaforme, Aaron Greenberg ha dichiarato che Microsoft non avrebbe problemi a portare i suoi titoli sul tanto chiacchierato Epic Games Store. Al momento non c'è nulla di concreto in programma a riguardo e Greenberg mette le cose in chiaro: "Certo, ci piacerebbe, o meglio, non avremmo problemi a farlo ma Epic dovrebbe puntare maggiormente sulla community, al momento è chiaro che il loro obiettivo è quello di guadagnare quote di mercato con le esclusive, a vantaggio degli sviluppatori, dal lato community però siamo ancora molto indietro rispetto a Steam."

Difficilmente vedremo esclusive Microsoft su Epic Games Store, almeno nel breve periodo, e lo stesso Greenberg ha voluto ribadire come si tratti di semplici ipotesi, in linea del tutto teorica la casa di Redmond non avrebbe problemi a portare i suoi titoli sul maggior numero di piattaforme e store, all'atto pratico però ci sono molti fattori da valutare prima di prendere decisioni di questo genere.