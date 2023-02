Quali giochi Xbox Game Pass escono dal catalogo a fine febbraio?

Contestualmente al reveal dei nuovi videogiochi di febbraio su Xbox Game Pass arriva anche l'annuncio dei titoli che, purtroppo, stanno per dire addio al servizio in abbonamento di Microsoft.

Nell'ottica di un costante aggiornamento e ricambio dell'offerta ludica e contenutistica del Game Pass, la casa di Redmond si appresta a 'snellire' il catalogo del servizio. Tra i giochi che stanno per dire addio all'abbonamento verdecrociato troviamo Alien Isolation, il survival horror culto di Creative Assembly e SEGA incentrato sulle gesta compiute da Amanda Ripley, la figlia della leggendaria Ellen Ripley protagonista della saga cinematografica di Alien.

Nell'elenco stilato dall'azienda americana spiccano poi i nomi del picchiaduro Dragon Ball FighterZ e dell'avventura ruolistica Octopath Traveler. Eccovi allora la lista completa dei giochi che lasceranno presto il catalogo digitale di Xbox e PC Game Pass:

Alien: Isolation (Xbox e PC)

Crown Trick (Cloud, Xbox e PC)

Dragon Ball FighterZ (Cloud, Xbox e PC)

Far: Changing Tides (Cloud, Xbox e PC)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xbox e PC)

Madden NFL 21 (Xbox e PC) EA Play

Octopath Traveler (Cloud, Xbox e PC)

Come indicato da Microsoft sulle pagine di Xbox Wire, il termine ultimo per poter fruire 'gratuitamente' su Game Pass i titoli appena elencati è fissato per martedì 28 febbraio. Fino ad allora ciascuno dei videogiochi in questione può essere acquistato dagli iscritti a Xbox Live Gold o al tier Ultimate del Game Pass con uno sconto fisso del 20%, da aggiungersi a eventuali riduzioni di prezzo delle promozioni del Microsoft Store.