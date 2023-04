Quali sono i giochi Xbox Game Pass di maggio 2023? Le prime conferme

Il 18 aprile, Microsoft dovrebbe annunciare i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine aprile e inizio maggio, tuttavia emergono le prime conferme sui giochi che hanno già una data di uscita fissata per il mese di maggio e disponibili nel catalogo Game Pass e Game Pass Ultimate.

Il primo è ovviamente Redfall di Arkane disponibile dal 2 maggio 2023, seguono Ravenlok il 4 maggio e Fuga Melodies Of Steel 2 dall'11 maggio. Il 23 maggio è la volta di Amnesia The Bunker mentre Railway Empire 2 arriva il 25 maggio, infine ecco Farworld Pioneers il 30 maggio.

Giochi Xbox Game Pass maggio 2023

Redfall 2 maggio

Ravenlok 4 maggio

Fuga Melodies of Steel 2 11 maggio

Amnesia The Bunker 23 maggio

Railway Empire 2 25 maggio

Farworld Pioneers 30 maggio

Presto Microsoft dovrebbe anche annunciare i giochi che lasceranno il catalogo Game Pass a fine aprile, tra cui Dragon Quest Builders 2 (PC, Xbox e Cloud), Destroy All Humans! (Xbox, PC e Cloud), Tetris Effect Connected (PC e Xbox), Unsouled (PC, console e Cloud) e Bugsnax (PC, console Xbox e Cloud).

In ogni caso, la conferma ufficiale arriverà solamente nelle prossime ore, dunque non ci resta che attendere il 18 aprile per scoprire quali sono i piani della casa di Redmond per Xbox Game Pass a maggio.