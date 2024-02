Giochi Xbox e Game Pass in uscita a marzo: Top 3 da non perdere

Febbraio non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce, ma è già tempo di organizzarsi per il mese di marzo, che si preannuncia ricco sia in termini di nuove uscite per Xbox che di novità per il servizio in abbonamento Game Pass. Ecco cosa vi attende!

Tutte le nuove uscite per Xbox di marzo 2024

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions (Xbox Series X|S) - 1 marzo

Dynacat (Xbox Series X|S) - 1 marzo

M.A.D. Cows (Xbox Series X|S e One) - 1 marzo

U-four-ia: The Saga 2 (Xbox Series X|S) - 1 marzo

Unlife (Xbox Series X|S e One) - 1 marzo

Classified: France '44 (Xbox Series X|S) - 5 marzo

Expeditions: A MudRunner Game (Xbox Series X|S e One) - 5 marzo

Mediterranea Inferno (Xbox Series X|S) - 5 marzo

The Outlast Trials (Xbox Series X|S e One) - 5 marzo

Hex Gambit: Respawned (Xbox Series X|S e One) - 6 marzo

Reveil (Xbox Series X|S e One) - 6 marzo

ABRISS - Build to Destroy (Xbox Series X|S) - 7 marzo

Berserk Boy (Xbox Series X|S e One) - 7 marzo

Taxi Life: A City Driving Simulator (Xbox Series X|S) - 7 marzo

Top Racer Collection (Xbox Series X|S e One) - 7 marzo

Unicorn Overlord (Xbox Series X|S) - 8 marzo

WWE 2K24 (Xbox Series X|S e One) - 8 marzo (5 marzo con Edizione Deluxe)

Crown Wars: The Black Prince (Xbox Series X|S) - 14 marzo

Highwater (Xbox Series X|S e One) - 14 marzo

Outcast: A New Beginning (Xbox Series X|S) - 15 marzo

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance (Xbox Series X|S e One) - 15 marzo

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S) - 19 marzo | Su Game Pass dal day one

MLB The Show 24 (Xbox Series X|S e One) - 19 marzo | Su Game Pass dal day one

Alone in the Dark (Xbox Series X|S) - 20 marzo

House Flipper 2 (Xbox Series X|S) - 21 marzo

Krimson (Xbox Series X|S e One) - 21 marzo

Dragon's Dogma 2 (Xbox Series X|S) - 22 marzo

Bulwark: Falconeer Chronicles (Xbox Series X|S e One) - 26 marzo

Planet Zoo (Xbox Series X|S) - 26 marzo

Prison Architect 2 (Xbox Series X|S) - 26 marzo

South Park: Snow Day! (Xbox Series X|S) - 26 marzo

Mars 2120 (Xbox Series X|S) - 28 marzo

Open Roads (Xbox Series X|S e One) - 28 marzo | Su Game Pass dal day one

La Top 3 da non perdere

MLB The Show 24 dal 19 marzo su Xbox One, Series X|S e Game Pass



Gli appassionati di baseball possono guardare con grande entusiasmo al 19 marzo, giorno in cui si rinnova l'ormai consueta tradizione annuale con il lancio di MLB The Show 24 su Xbox One, Series X|S e Game Pass. La nuova iterazione del simulatore di Sony San Diego vanta un'ampia selezione di modalità per andare incontro ai gusti di ogni appassionato: Storylines permette di rivivere le epiche gesta degli atleti del passato, mentre Diamond Dynasty offre la possibilità di costruire la propria squadra ideale. Ci sono poi March to October, che si concentra sui momenti chiave della stagione; Road to the Show, nella quale costruire la propria carriera; Franchise, per rincorrere le World Series; e l'immancabile multigiocatore.

Dragon's Dogma 2 dal 22 marzo su Xbox Series X|S



Probabilmente il gioco più atteso del mese, Dragon's Dogma 2 segna il ritorno di una saga cominciata più di dieci anni fa. Indirizzato a tutti gli appassionati di giochi di ruolo per giocatore singolo, la nuova opera di Capcom promette una nuova avventura a cavallo tra azione e narrazione incorniciata da un comparto tecnico di grande livello. Dragon's Dogma 2 offre grande libertà durante la personalizzazione e la progressione, riproponendo peraltro l'apprezzato Sistema delle Pedine, portato alla ribalta dal primo capitolo. Grazie ad esso è possibile circondarsi di tre fedeli compagni guidati dall'IA, uno pienamente personalizzabile e i rimanenti due reclutabili da le Pedine degli altri giocatori connessi in rete. Del combat system ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra prova di Dragon's Dogma 2.

Diablo 4 su Game Pass dal 28 marzo

Non è una vera e propria novità, difatti non l'abbiamo inserita nella lista delle nuove uscite, ma per molti ha ugualmente il sapore di Day One. Il 28 marzo Diablo 4 approda finalmente su Game Pass, dando il via alla tanto attesa e bramata invasione dei videogiochi Activision Blizzard. Cosa dire di un gioco che ha già quasi un anno sulle spalle? Lo abbiamo già ampiamente lodato nella nostra recensione di Diablo 4, ma possiamo aggiungere che i giocatori abbonati a Game Pass si ritroveranno immediatamente catapultati nella Stagione dei Costrutti, che proseguirà fino a metà a prile.