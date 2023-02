Giochi Xbox gratis: in regalo uno sparatutto in terza persona dal nome alquanto bizzarro

Sebbene siamo abituati alle iniziative che permettono ai giocatori di riscattare giochi gratis esclusivamente su PC, di tanto in tanto è possibile approfittare di questo genere di promozioni anche su console. Non a caso, è ora possibile riscattare uno sparatutto single player a base di demoni in maniera del tutto gratuita su Xbox.

Stiamo parlando di Cazzarion Demon Hunting, un gioco disponibile dall'estate 2022 e il cui prezzo di vendita è di 4,99 euro. Per tutta la prossima settimana, i giocatori Xbox potranno ottenere una copia digitale del gioco senza sborsare un centesimo e tenerlo per sempre (non si tratta di un'iniziativa legata ai Free Play Days). Come se non bastasse, non è necessario alcun tipo di abbonamento per poter ricevere il regalo e non serve che siate utenti Xbox Live Gold o Xbox Game Pass.

Ecco di seguito il link per procedere al download gratuito del gioco sulle piattaforme Microsoft:

Prima che corriate a scaricare il gioco, occorre fare una precisazione. Come evidenziato anche nella descrizione del prodotto, la versione Xbox One è disponibile ma non sembra godere di una buona ottimizzazione e lo stesso sviluppatore consiglia di giocare esclusivamente se si possiede una console di ultima generazione, ovvero Xbox Series X o Xbox Series S. Sappiate inoltre che il titolo in questione tratta temi forti e le persone più sensibili potrebbero non apprezzare i contenuti di questo prodotto.

Vi ricordiamo inoltre che, ancora per poco tempo, è possibile riscattare i regali della settimana su Epic Games Store, prima che vengano proposti i doni del prossimo giovedì al consueto orario pomeridiano.