Giochi Xbox: da Halo Infinite a Scorn, tutte le esclusive in arrivo nel 2021 su Series X/S

Dalle pagine del blog di Xbox Wire, Will Tuttle di Microsoft stila una lista con tutte le esclusive della casa di Redmond (in riferimento a quelle che sono state annunciate) che sono destinate ad arrivare nel 2021 su piattaforme Xbox, e quindi su PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X e Series S.

La lista condivisa dal rappresentante della divisione Xbox di Microsoft ci viene proposta in ordine rigorosamente alfabetico e comprende ben 31 videogiochi. A detta dello stesso Tuttle, però, il colosso tecnologico americano ha "molto di più in serbo, sia dai nostri talentuosi partner che dai nostri team creativi interni a Microsoft, ma abbiamo pensato che questo era il momento perfetto per farvi dare un'occhiata più da vicino ai giochi annunciati e che stanno per essere lanciati in esclusiva console su Xbox Series X/S e Xbox One X/S".

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossFireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minuts

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection

Yakuza 6: The Song of Life

Stando a quanto riferito dall'Editor in Chief di Xbox Wire, "nel 2021 i creatori di tutto il mondo attingeranno ancora di più alla potenza di Xbox Series X/S e porteranno un'enorme varietà di contenuti ai giocatori Xbox. Prevediamo che questa sarà la generazione più eccitante che si sia mai vista per sviluppatori e appassionati, con titoli ed esperienze adatte per ogni tipo di giocatore".

Nell'elenco proposto da Microsoft trova immancabilmente spazio Halo Infinite e tantissimi altri videogiochi, dai giochi degli Xbox Game Studioscome Psychonauts 2 (che, però, uscirà anche su PS4) e Flight Simulator su Xbox Series X/S ai titoli realizzati dai partner della casa di Redmond come The Gunk, Warhammer 40K Darktide e Tunic.