Giochi Xbox: Microsoft ha altre esclusive da annunciare nel 2021, secondo uno sviluppatore

Nella giornata di ieri Microsoft ci ha ragguagliato sui molteplici giochi esclusivi per Xbox in arrivo nel corso del 2021. Da The Medium The Artful Escape, passando per Scorn e ovviamente Halo Infinite. La lista è già piuttosto lunga, e potrebbe esserlo anche di più.

In un thread nato su ResetEra dopo la pubblicazione dell'elenco delle esclusive, uno sviluppatore verificato di Electronic Arts DICE ha stuzzicato i giocatori scrivendo che "ci sono alcune cose che non sono ancora state annunciate", senza tuttavia elaborare ulteriormente la sua affermazione. Evidentemente sa qualcosa che noi non sappiamo, anche se non ci saremmo aspettati parole del genere da uno sviluppatore di un team non direttamente legato a Microsoft. Cosa sta bollendo in pentola?

Il 2021, quindi, potrebbe essere un anno ancor più memorabile del previsto per tutti i nuovi possessori di Xbox Series X e Series S. Ad aprire le danze ci penserà The Medium, promettente horror di Bloober Team che uscirà su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S il prossimo 28 gennaio. Il lungo post è anche servito a Microsoft per ricordarci che nei prossimi mesi The Yakuza Remastered Collection e Yakuza 6: The Song of Life saranno in Xbox Game Pass fin dal day-one (28 gennaio il primo, 25 marzo il secondo).