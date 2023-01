Giochi Xbox in offerta: Assassin's Creed, Code Vein, Borderlands 3 e tanti altri

Come ogni settimana, tornano su Xbox Store i Deals with Gold, le offerte dedicate agli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate, i quali potranno acquistare una selezione di giochi per le console Xbox a prezzo ridotto.

Tra i giochi in promozione troviamo Agents of Mayhem, Alan Wake, Borderlands 3 Next-Level Edition, Assassin's Creed Chronicles, Code Vein e Dragon Ball FighterZ.

Sconti Xbox Store

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 85% Last Chance Sale

2K Ball N’ Brawl Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

9th Dawn III Xbox One, Xbox Series X|S 50% ID@Xbox RPG Sale

[DMC5] – Playable Character: Vergil Add-On 25% Countdown Add-On Sale

[DMC5] – Super Vergil Unlock Add-On 25% Countdown Add-On Sale

[DMC5] – V & Vergil Alt Colors Add-On 20% Countdown Add-On Sale

[DMC5] – Vergil Early Unlock Pack Add-On 20% Countdown Add-On Sale

[DMC5] – Vergil EX Provocation Add-On 20% Countdown Add-On Sale

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 65% Last Chance Sale

Adios Xbox One X Enhanced 45% DWG*

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 90% Last Chance Sale

Alan Wake: The Signal Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alan Wake: The Writer Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Hominid HD – Challenge Pack Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Hominid HD – PDA Classic Pack 1 Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Hominid HD – PDA Classic Pack 2 Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Hominid HD – PDA Euro Pack Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Hominid HD – PDA Hot New Levels Add-On 75% Countdown Add-On Sale

Alien Invasion Xbox One, Xbox Series X|S 50% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation Last Survivor Bonus Content Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Corporate Lockdown Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Crew Expendable Bonus Content Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Lost Contact Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Safe Haven Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Season Pass Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – The Trigger Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Alien: Isolation – Trauma Add-On 80% Countdown Add-On Sale

Anima: Gate of Memories Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox RPG Sale

Anima: Gate of Memories – Arcane Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox RPG Sale

Ara Fell: Enhanced Edition Xbox One X Enhanced 60% ID@Xbox RPG Sale

Arcade Spirits Xbox One X Enhanced 55% DWG*

Arcade Spirits: The New Challengers Smart Delivery 20% DWG*

Arietta of Spirits Xbox One, Xbox Series X|S 70% ID@Xbox RPG Sale

ARK: Genesis Season Pass Add-On 50% Countdown Add-On Sale

ARK: Survival Evolved Season Pass Add-On 60% Countdown Add-On Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

Arsonist Heaven Smart Delivery 30% Spotlight Sale

Ary And The Secret Of Seasons Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Asdivine Cross Smart Delivery 45% DWG*

Ashen: Definitive Edition PC, Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox RPG Sale

Ashen: Nightstorm Isle Add-On 70% Countdown Add-On Sale

BioShock Infinite: The Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

BioShock Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Black Desert – 1,000 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – 11,500 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – 2,040 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – 3,200 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – 4,360 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – 6,600 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Black Desert – [1+1] 1000 Pearls Add-On 20% Countdown Add-On Sale

Blasphemous Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Blightbound Xbox One, Xbox Series X|S 50% ID@Xbox RPG Sale

Bloodstained: Curse of the Moon Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Bloodstained: Curse of the Moon 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Blue Dragon – 6 Treasures – Package of 6 Handy Items Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Blue Dragon – Shuffle Dungeon Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Boiling Bolt Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Book of Demons Xbox One, Xbox Series X|S 65% Last Chance Sale

Borderlands 3: Bounty of Blood Add-On 33% Last Chance Sale

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles Add-On 33% Last Chance Sale

Borderlands 3: Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot Add-On 33% Last Chance Sale

Borderlands 3: Next Level Edition Smart Delivery 75% Last Chance Sale

Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Add-On 33% Last Chance Sale

Borderlands 3: Season Pass Add-On 70% Last Chance Sale

Borderlands 3: Season Pass 2 Add-On 40% Last Chance Sale

Borderlands 3: Ultimate Edition Smart Delivery 67% Last Chance Sale

Borderlands: The Handsome Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

BPM: Bullets Per Minute Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

Bravery and Greed Xbox One, Xbox Series X|S 10% Last Chance Sale

Brawlhalla – All Legends Pack Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Bridge Constructor Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Bridge Constructor Portal Xbox Game Pass 80% Spotlight Sale

Brothers: A Tale Of Two Sons Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Capcom Fighting Collection Xbox One, Xbox Series X|S 25% Last Chance Sale

Carnival Games Xbox One, Xbox Series X|S 80% Last Chance Sale

Castlestorm Ii 60% ID@Xbox RPG Sale

Children Of Zodiarcs Xbox Play Anywhere 60% DWG*

Chivalry 2 Special Edition Content Add-On 50% Countdown Add-On Sale

Circus Electrique Xbox One, Xbox Series X|S 30% ID@Xbox RPG Sale

Citadel: Forged With Fire Xbox One X Enhanced 65% ID@Xbox RPG Sale

Cities: Skylines – Airports Add-On 25% Countdown Add-On Sale

Citizen Sleeper Xbox Game Pass 30% ID@Xbox RPG Sale

Civilization VI New Frontier Pass Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Close to the Sun Xbox One X Enhanced 80% Spotlight Sale

Code Vein: Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 85% Last Chance Sale

Code Vein: Season Pass Add-On 60% Countdown Add-On Sale

Tutti gli sconti sono validi fino al 16 gennaio compreso, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in promozione solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate.