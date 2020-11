Giochi Xbox in offerta per il Black Friday: c'è anche Gears 5 a 10 euro!

Amazon ha deciso di scontare una selezione di giochi Xbox tra le offerte del Black Friday, con focus particolare per quanto riguarda Gears 5, proposto in versione standard a soli 9.99 euro, un prezzo sicuramente imbattibile.

La versione digitale dello shooter di The Coalition costa come detto appena 9.99 euro mentre la versione fisica ha un prezzo leggermente più alto pari a 12.99 euro, comunque interessante, non trovate? In offerta anche Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, Hellblade Senua's Sacrifice e Bleeding Edge.

Giochi Xbox Offerta

Un buona occasione per recuperare i giochi Microsoft più acclamati da pubblico e critica a prezzi davvero contenuti.