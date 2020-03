Giochi Xbox One di marzo: da Ori a Bleeding Edge, Microsoft ricorda le uscite del mese

I ragazzi che gestiscono i diversi portali social della divisione Xbox di Microsoft fissano sul calendario gli appuntamenti con le uscite dei principali videogiochi in arrivo a marzo su Xbox One.

Nel corso del mese che è appena iniziato, tutti gli appassionati della console verdecrociata assisteranno all'uscita di diversi titoli, i più importanti dei quali sono certamente Ori and the Will of the Wisps (11 marzo), DOOM Eternal (20 marzo) e Bleeding Edge (24 marzo).

Tra il ritorno delle atmosfere fiabesche dell'avventura dei Moon Studios con Ori e il tuffo nei gironi danteschi dell'ultimo sparatutto horror di ID Software in compagnia del Doom Slayer, la ricca tavola imbandita da Microsoft presenta dei piatti altrettanto succulenti, basti pensare alle numerose migliorie e aggiunte promesse dagli Undead Labs con la Juggernaut Edition di State of Decay 2.

Sempre nel corso del mese di marzo assisteremo all'arrivo su Xbox One di Bless Unleashed (giovedì 12), al quale si aggiungono My Hero One's Justice 2 (venerdì 13), Moons of Madness (martedì 24) e One Piece Pirate Warriors 4 (venerdì 27). Per avere una panoramica più ampia sulle uscite di marzo su Xbox One e PlayStation 4, vi lasciamo al nostro approfondimento a firma di Cristina Bona. E voi, quali di questi titoli attendete maggiormente? Fatecelo sapere con un commento.