Giochi Xbox One in offerta: partono i saldi Shocktober con sconti su tanti titoli horror

L'eccezionalità del momento che stiamo vivendo a causa della pandemia da Coronavirus spinge Microsoft ad anticipare i saldi Shocktober, la cui partenza sarebbe dovuta avvenire nel mese di ottobre, per consentire a tutti gli utenti Xbox One di recuperare tantissimi giochi a tema horror con sconti fino all'85%.

Nel corso dell'inattesa tornata dei saldi di Xbox Store potremo dare fondo ai nostri risparmi attingendo a una vasta selezione di videogiochi e contenuti aggiuntivi, rigorosamente a tinte oscure, per Xbox One e Xbox 360.

Tra le offerte più interessanti, segnaliamo gli sconti su Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville (-50%), DayZ (-40%), Dead Rising 4 (-85%), Zombie Army 4 Dead War (-40%), Dying Light (-33%), The Sinking City (-75%), Dark Souls 2 Scholar of the First Sin (-75%), Blair Witch (-50%) e Castlevania Anniversary Collection (-50%). In calce alla notizia trovate il link al negozio digitale della casa di Redmond, con la lista completa dei giochi che partecipano a questi nuovi saldi.

La promozione lampo dello Shocktober estivo del Microsoft Store di Xbox One è già attiva e lo rimarrà fino alla sera di lunedì 6 luglio 2020. Qualora ve li foste persi, eccovi gli altri sconti Xbox Store tra Little Nightmares e A Plague Tale Innocence.