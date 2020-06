Giochi Xbox One: sconti e offerte, arrivano i nuovi Deals with Gold

Microsoft lancia i nuovi Deals with Gold su Xbox Store validi fino al prossimo 8 giugno su una selezione dei migliori videogiochi del catalogo Xbox One. Tra questi citiamo Divinity Original Sin II Definitive Edition, Far Cry 5 e tanti altri ancora.

Tutti i giochi di seguito contrassegnati dal simbolo asterisco sono in offerta solamente per i membri Xbox LIVE Gold mentre gli altri sconti sono validi anche per gli utenti Silver.

Sconti Xbox One

Bedlam – The Game By Christopher Brookmyre Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Cartoon Network: Battle Crashers Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Digerati Mixer Bundle Vol.1 Xbox One Game 67% DWG*

Disco Dodgeball – REMIX Xbox One Game 70% DWG*

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Doughlings: Invasion Xbox One Game 35% DWG*

Far Cry 3 Classic Edition Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Far Cry 4 Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle Xbox One Game 65% Spotlight Sale

Far Cry 4 Gold Edition Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Far Cry 4 Season Pass Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry 5 Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Far Cry 5 Hours Of Darkness Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry 5 Lost On Mars Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry 5 Season Pass Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry 5 Silver Bars – Large Pack Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry 5 Silver Bars – XL Pack Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry Insanity Bundle Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Far Cry New Dawn Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Far Cry New Dawn Credits Pack – Large Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry New Dawn Credits Pack – Medium Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry New Dawn Credits Pack – XL Add-On 30% Spotlight Sale

Far Cry New Dawn Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Far Cry Primal Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Far Cry Primal – Apex Edition Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Feudal Alloy Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Gaijin Charenji 1 : Kiss or Kill Xbox One Game 50% DWG*

Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Spotlight Sale

Gnomes Garden: Lost King Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Hexologic Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

It’s Quiz Time Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Let’s Sing 2020 Xbox One Game 35% DWG*

Let’s Sing 2020 Platinum Edition Xbox One Game 30% DWG*

Let’s Sing Country Xbox One Game 35% DWG*

Let’s Sing Country – Platinum Edition Xbox One Game 30% DWG*

Mable & The Wood Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Mugsters Xbox One Game 70% DWG*

Nefarious Xbox One Game 75% DWG*

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Xbox One Game 30% DWG*

Not A Hero: Super Snazzy Edition Xbox One Game 80% DWG*

Override: Mech City Brawl Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Override: Mech City Brawl – Season Pass Add-On 75% Spotlight Sale

PBA Pro Bowling – 200 Gold Pins Add-On 50% Spotlight Sale

PBA Pro Bowling – 3000 Gold Pins Add-On 50% Spotlight Sale

Pumped BMX Pro Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Rapala Fishing: Pro Series Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Stellaris: Console Edition Xbox Game Pass 60% DWG*

Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition Xbox Game Pass 60% DWG*

Super Night Riders Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Tango Fiesta Xbox One Game 85% Spotlight Sale

The Surge 2 Xbox Game Pass 75% DWG*

The Surge 2 – Season Pass Add-On 50% DWG*

The Surge: A Walk In The Park Add-On 50% DWG*

The Surge: The Good, the Bad and the Augmented Add-On 50% DWG*

The Walking Vegetables: Radical Edition Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Think of the Children Xbox One Game 85% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Year 1 Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Troll & I Xbox One Game 80% Spotlight Sale

VASARA Collection Xbox One Game 90% Spotlight Sale

Weakless Xbox One Game 50% DWG*

WWE 2K20 Originals: Wasteland Wanderers Add-On 50% DWG*

Meno ricca la selezione di offerte per Xbox 360 che include giochi come Alone in the Dark, Dead Island, Dead Island Riptide, Far Cry 2, Far Cry 4 e Far Cry Classic. Per l'elenco completo vi rimandiamo allo store Xbox ricordandovi che gli sconti sono validi fino all'8 giugno 2020.