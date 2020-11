Giochi Xbox One in sconto: da Pillars of Eternity a Hotline Miami, tutte le promozioni

Nuovo martedì è sinonimo di nuove promozioni su Xbox Store. Come di consueto, sono infatti stati attivati ulteriori sconti su giochi Xbox One e Xbox 360, che resteranno attivi per un periodo di tempo limitato.

I titoli inclusi nell'iniziativa risultano decisamente variegati in termini di genere d'appartenenza e anno di pubblicazioni, con produzioni più recenti, come NHL 21, o più datate, ma sempre meritevoli d'interesse, come Pillars of Eternity, proposto nella sua Complete Edition. Possiamo inoltre segnalare GreedFall, disponibile con uno sconto del 75%, o Hotline Miami Collection, proposta a metà prezzo. Di seguito, trovate l'elenco completo delle promozioni disponibili:

Sconti Giochi Xbox One

911 Operator Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

A Hat In Time Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Achtung! Cthulhu Tactics Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

Adventures of Pip Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Aery – Little Bird Adventure Xbox One X Enhanced 33% Spotlight Sale

AeternoBlade II Xbox One Game 50% DWG*

Agatha Knife Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Age Of Wonders: Planetfall Xbox Game Pass 67% ID Super Saver Sale

Age of Wonders: Planetfall Season Pass Add-On 25% Spotlight Sale

Age of Wonders: Planetfall – Invasions Add-On 50% Spotlight Sale

Age of Wonders: Planetfall – Revelations Add-On 50% Spotlight Sale

Ages of Mages: The Last Keeper Xbox One X Enhanced 70% ID Super Saver Sale

Allison’s Diary: Rebirth Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Ancestors Legacy Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Anodyne Xbox One Game 90% ID Super Saver Sale

ARK: Aberration Add-On 65% Spotlight Sale

ARK: Extinction Add-On 65% Spotlight Sale

ARK: Genesis Season Pass Add-On 20% Spotlight Sale

ARK: Scorched Earth Add-On 65% Spotlight Sale

ARK: Survival Evolved Xbox Game Pass 80% ID Super Saver Sale

ARK: Survival Evolved Season Pass Add-On 65% Spotlight Sale

Armikrog Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Axiom Verge Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Banner Saga Trilogy Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

BEB: Super Mega Bundle Xbox One Game 90% ID Super Saver Sale

Big Pharma Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

BLACKHOLE: Complete Edition Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Blood Waves Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Bloody Zombies Xbox One Game 65% ID Super Saver Sale

Borderlands 3 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Brawlout Standard Edition Xbox One X Enhanced 75% ID Super Saver Sale

ChromaGun Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Chronus Arc Xbox Play Anywhere 40% DWG*

Cities: Skylines – Xbox One Edition Xbox Game Pass 75% ID Super Saver Sale

Coffee Crisis Xbox One Game 55% DWG*

Color Symphony 2 Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Crawl Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Cryogear Xbox One Game 33% Spotlight Sale

Dead Effect 2 Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Death Squared Xbox Game Pass 60% ID Super Saver Sale

Decay of Logos Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Defunct Xbox Play Anywhere 90% Spotlight Sale

DEMON’S TILT Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Die for Valhalla! Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Disco Dodgeball – REMIX Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Door Kickers: Action Squad Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Element Space Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Eternity: The Last Unicorn Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Everreach: Project Eden Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Farming Simulator 19 – Anderson Group Equipment Pack Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 – John Deere Cotton DLC Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 – Kverneland & Vicon Equipment Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 – Platinum Expansion Add-On 33% DWG*

Farming Simulator 19 – Season Pass Add-On 20% DWG*

Fell Seal: Arbiter’s Mark Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Firefighters: Airport Fire Department Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Flipping Death Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Football, Tactics & Glory Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Formula Retro Racing Xbox One X Enhanced 75% ID Super Saver Sale

Fury Unleashed Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Ganbare! Super Strikers Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Gene Rain Wind Tower: Ultimate Edition Xbox One Game 20% DWG*

Gnomes Garden: Lost King Xbox One Game 60% DWG*

Goat Simulator Xbox Game Pass 70% ID Super Saver Sale

GODS Remastered Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Golem Gates Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Great White Shark Card Bundle Xbox One Game 55% DWG*

Graveyard Keeper Xbox One Game 70% DWG*

GreedFall Xbox One X Enhanced 75% DWG*

GRIDD: Retroenhanced Xbox One X Enhanced 75% ID Super Saver Sale

Guard Duty Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Guns, Gore and Cannoli Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Haimrik Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Headliner: NoviNews Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Help Will Come Tomorrow Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Hidden Through Time Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Hotline Miami Collection Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

I Am Bread Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Iconoclasts Xbox Play Anywhere 70% DWG*

Ion Fury Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Jotun: Valhalla Edition Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Keep Talking and Nobody Explodes Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Kholat Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Knight Squad Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Kung-Fu for Kinect Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Layers of Fear Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Lost Artifacts Xbox One Game 50% DWG*

Lost Ember Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Mad Games Tycoon Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

MageQuit Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Marooners Xbox One Game w/ Free Trial 90% ID Super Saver Sale

Monster Boy and the Cursed Kingdom Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Monster Energy Supercross 3 – Season Pass Add-On 60% Spotlight Sale

Monster Energy Supercross 3 – Special Edition Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Mutant Football League Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Mutant Football League – Dynasty Edition Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

MX Nitro: Unleashed Xbox One Game 75% DWG*

MXGP2 Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Neon City Riders Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

NHL 21 Deluxe Edition Xbox One Game 15% Spotlight Sale

NHL 21 Great Eight Edition Xbox One Game 20% Spotlight Sale

Niffelheim Xbox One X Enhanced 65% ID Super Saver Sale

Nine Parchments Xbox One X Enhanced 75% ID Super Saver Sale

No Straight Roads Xbox One Game 25% DWG*

Northgard Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

One Dog Story Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Othercide Xbox One Game 40% DWG*

Party Hard Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Perception Xbox One Game 90% ID Super Saver Sale

Pillars Of Eternity: Complete Edition Xbox Game Pass 75% ID Super Saver Sale

Pinstripe Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Pool Nation Snooker Bundle Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Power Rangers: Battle for the Grid Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Quest Hunter Xbox Play Anywhere 50% ID Super Saver Sale

Realms of Arkania: Blade of Destiny Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Realms of Arkania: Star Trail Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Redout – Lightspeed Edition Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

Retro Tanks Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Reus Xbox One Game w/ Free Trial 90% Spotlight Sale

Reverse Crawl Xbox One Game 70% DWG*

RICO Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Rico – Breakout Bundle Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Riddled Corpses EX Xbox One Game 80% DWG*

Rise of Insanity Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Riverbond Xbox Play Anywhere 50% ID Super Saver Sale

Rocket Wars Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Rogue Legacy Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Save Your Nuts Xbox One Game w/ Free Trial 50% ID Super Saver Sale

Shalnor Legends: Sacred Lands Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Shaq Fu: A Legend Reborn Xbox One Game 75% DWG*

She Sees Red Interactive Movie Xbox Play Anywhere 70% ID Super Saver Sale

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire Xbox Play Anywhere 50% ID Super Saver Sale

Slay The Spire Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Sparkle 2 Xbox One Game 60% Spotlight Sale

SpeedRunners Xbox One Game w/ Free Trial 50% ID Super Saver Sale

Spellspire Xbox One Game 60% Spotlight Sale

STAB STAB STAB! Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

Starpoint Gemini 2 Xbox One Game w/ Free Trial 80% ID Super Saver Sale

Starpoint Gemini Warlords Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

State of Mind Xbox One Game 85% DWG*

STAY Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

SteamWorld Dig Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

SteamWorld Dig 2 Xbox Play Anywhere 60% ID Super Saver Sale

Stranger Things 3: The Game Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Subterrain Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Sundered: Eldritch Edition Xbox Play Anywhere 80% ID Super Saver Sale

SUPERHOT Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Tannenberg Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

TerraTech Xbox One Game 40% Spotlight Sale

Tesla vs Lovecraft Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

The Adventure Pals Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

The Assembly Xbox One Game 65% ID Super Saver Sale

The Bradwell Conspiracy Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

The Church in the Darkness Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

The Dark Eye Bundle Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

The Escapists + The Escapists 2 Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

The Escapists 2 – Season Pass Add-On 50% Spotlight Sale

The Incredible Adventures of Van Helsing: Complete Trilogy Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

The Jackbox Party Pack Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

The Shadow Warrior Collection Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

The Telltale Batman Shadows Edition Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

The Wolf Among Us Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Think of the Children Xbox One Game 85% ID Super Saver Sale

Through the Woods Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Thumper Xbox One X Enhanced 70% ID Super Saver Sale

Thy Sword Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

ToeJam and Earl: Back in the Groove! Xbox One Game 67% ID Super Saver Sale

Tokyo Warfare Turbo Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Tower Of Time Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Tricky Towers Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Trove – Double Dragon Pack Add-On 50% Spotlight Sale

Trove – Jump Starter Pack Add-On 40% Spotlight Sale

Trove – Mega Menagerie Pack Add-On 50% Spotlight Sale

Trove – Square Necessities Add-On 50% Spotlight Sale

Tumblestone Xbox One Game 85% ID Super Saver Sale

Turok: Escape from Lost Valley Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Ultimate Chicken Horse Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Undead Horde Xbox One X Enhanced 60% ID Super Saver Sale

Valentino Rossi The Game Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Valfaris & Slain Double Pack Xbox One Game 60% ID Super Saver Sale

Valley Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Vambrace: Cold Soul Xbox Game Pass 70% ID Super Saver Sale

Verdun Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

Wargroove Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Warparty Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

We Were Here Xbox One Game 30% Spotlight Sale

We Were Here Together Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

We Were Here Too Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

We. The Revolution Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Where the Bees Make Honey Xbox One X Enhanced 90% ID Super Saver Sale

Whispering Willows Xbox One Game 70% ID Super Saver Sale

Wizard of Legend Xbox Game Pass 50% ID Super Saver Sale

Wizards: Wand of Epicosity Xbox One Game 50% ID Super Saver Sale

Worbital Xbox One X Enhanced 50% ID Super Saver Sale

World of Van Helsing: Deathtrap Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D Xbox One Game 75% ID Super Saver Sale

Zombie Vikings Xbox One Game 80% ID Super Saver Sale

Sconti Giochi Xbox 360

de Blob 2 Games On Demand 75% DWG*

Elements of Destruction Arcade 75% DWG*

Enemy Front Games On Demand 75% DWG*

Enemy Front Multiplayer Expansion Pack Add-On 67% DWG*

Final Exam Arcade 80% DWG*

Frontlines: Fuel of War Games On Demand 75% DWG*

MX vs. ATV: Untamed Arcade 75% DWG*

Ricordiamo che le promozioni attivate su Xbox Store resteranno valide solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata per il prossimo martedì 9 novembre.