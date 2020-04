Giochi Xbox One in sconto su Xbox Store: ora attivi i Saldi di Primavera!

Con l'arrivo del mese di aprile, il team di Microsoft rende disponibili i Saldi di Primavera su Xbox One, con un ampio numero di giochi in vendita ad un prezzo scontato.Child of Light: sconto del 70%;

Sullo store digitale della console verdecrociata è ora possibile un'interessante selezione di titoli in promozione, con offerte che resteranno attive sino al prossimo lunedì 13 aprile. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei giochi Xbox One attualmente protagonisti dei Saldi di Primavera:

Ancestors The Humankind Odyssey: sconto del 50%;

Arise A Simple Story: sconto del 30%;

Assassin's Creed Odyssey - Deluxe Edition: sconto del 70%;

Assassin's Creed Origins: sconto del 75%;

Batman Arkham Collection: sconto del 60%;

BioShock The Collection: sconto del 75%;

Bloodstained Ritual of the Night: sconto del 30%;

Borderlands 3: sconto del 50%;

Control: sconto del 35%;

Devil May Cry 5 - Deluxe Edition: sconto del 50%;

Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition: sconto del 50%;

Dragon Ball Z Kakarot: sconto del 33%;

EA Sports FIFA 20: sconto del 60%;

Per avere accesso alla lista completa degli sconti attivi su Xbox Store, potete fare riferimento al link presente nel Tweet che trovate in calce a questa news. Le promozioni primaverili vanno inoltre ad aggiungersi ai nuovi Deals with Gold e sconti settimanali Xbox