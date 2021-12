Giochi Xbox One e Series X|S, ricchi sconti per Natale: tantissime offerte su Xbox Store

Con il Natale ormai in vista, anche il mercato videoludico propone una ricca selezione di sconti e offerte speciali per celebrare le festività natalizie, incluso l'universo Xbox.

Puntuali come sempre, i Deals With Gold propongono infatti una ricchissima selezione di promozioni, che potete consultare in versione integrale tramite il link disponibile in calce a questa news. In particolare, segnaliamo i nuovi sconti Countdown, grazie ai quali moltissimi titoli sono proposti con uno sconto di almeno il 50%, tra grandi AAA e interessanti Indie.



La scelta è molto ampia, tra giochi del calibro di Assassin's Creed: Valhalla o Gears 5 e videogiochi perfetti come regalo di Natale per bambini, quali Unravel 2 e Battletoads. Di seguito, vi citiamo alcuni dei giochi inclusi nella promozione e proposti ad almeno metà prezzo su Xbox Store:

It Takes Two ;

; DiRT 5;

Assetto Corsa Competizione;

Call of Duty: Black Ops Cold War;

F1 2021;

FIFA 22 Ultimate Edition;

Assassin's Creed: Valhalla ;

; Borderlands 3;

Crash Bandicoot 4: It's About Time;

Gears 5 - Game of the Year Edition;

Ghostrunner;

Hitman III;

Mass Effect: Legendary Edition ;

; Ori: The Collection;

Resident Evil: Village;

Watch Dogs: Legion;

Battletoads;

Bleeding Edge;

Control;

Dragon Ball FighterZ;

Halo 3: ODST;

Halo 5: Guardians ;

; Halo: Reach;

Halo: The Master Chief Collections;

Lost Words: Beyond the Page;

Narita Boy;

Sea of Thieves;

The Evil Within 2;

The Outer Worlds;

Come avrete notato, nelle promozioni è incluso anche It Takes Two, titolo vincitore del Game of The Year 2021. La nuova ondata di promozioni Xbox Store resterà attiva sino al prossimo lunedì 27 dicembre 2021.