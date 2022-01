Giochi Xbox One e Series X|S, sconti: al via le nuove promozioni su Xbox Store

In attesa di poter assistere all'approdo del servizio Ubisoft+ su Xbox One e Xbox Series X|S, il catalogo di Xbox Store accoglie una nuova selezione di sconti e promozioni.

Per questa settimana, le nuove offerte proposte dal negozio digitale di casa Microsoft si concentrano su di un range di titoli più contenuto rispetto al solito, ma che include comunque produzioni di grande interesse. Tra queste citiamo sicuramente A Plague Tale: Innocence, in attesa del promettente sequel A Plague Tale: Requiem. Presenti all'appello anche The Ascent, interessante produzione indipendente, e Vampyr, intrigante avventura vampiresca di DontNod. Di seguito, trovate l'elenco completo dei giochi in sconto su Xbox One e Xbox Series X|S, mentre su Xbox Store trovate ulteriori offerte legate a DLC.

Sconti giochi Xbox One e Xbox Series X|S

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa Optimized For Xbox Series X|S 20% Spotlight Sale

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Champion of Gaia Xbox Series X|S Optimized For Xbox Series X|S 50% Countdown Add- On Sale

Tom Clancy’s Splinter Cell Original Xbox (Back Compat) 60% DWG*

Faery: Legends of Avalon Xbox 360 (Back Compat) 80% DWG*

ScreamRide Xbox 360 (Back Compat) 75% DWG*

Mass Effect Xbox 360 (Back Compat) (Xbox Game Pass) 75% DWG*

A Plague Tale: Innocence Xbox Game Pass 75% DWG*

SnowRunner Xbox Game Pass 50% DWG*

The Ascent Xbox Game Pass 40% DWG*

City of Brass Xbox One X Enhanced 90% Spotlight Sale

Discolored Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Endurance: Space Action Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Fury Unleashed Xbox One X Enhanced 65% DWG*

Helheim Hassle Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

Jay and Silent Bob – Mall Brawl Xbox One X Enhanced 60% DWG*

Life of Fly Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Murder Diaries Xbox One X Enhanced 25% DWG*

SELF: Where’s my father Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Stela Xbox One X Enhanced 65% Spotlight Sale

Super Night Riders Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

The Occupation Xbox One X Enhanced 60% DWG*

Vampyr Xbox One X Enhanced 75% DWG*

A Hat In Time Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Apex Legends – Champion Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Countdown Add- On Sale

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Battle Knights Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Countdown Add- On Sale

Brunch Club Xbox One, Xbox Series X|S 90% Spotlight Sale

CATTCH Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Effie Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 10% Countdown Add- On Sale

Glittering Sword Xbox One, Xbox Series X|S 35% Spotlight Sale

HyperBrawl Tournament Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

HyperBrawl Tournament Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Jurassic World Evolution: Expansion Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Countdown Add- On Sale

Moonfall Ultimate Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Mutazione Xbox One, Xbox Series X|S 20% DWG*

Omen of Sorrow Xbox One, Xbox Series X|S 30% DWG*

Outbreak: Epidemic Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Siegecraft Commander Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Slide Stars Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Soul Axiom Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

Styx: Shards of Darkness Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Submerged Xbox One, Xbox Series X|S 90% Spotlight Sale

The Escapists DLC Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Countdown Add- On Sale

The Last DeadEnd Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

The Lost Cube Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

The Metronomicon: Slay the Dance Floor Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

The Metronomicon: Slay the Dance Floor Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

The Sinking City Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

The Sinking City – Necronomicon Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Tour de France 2017 Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Tour de France 2018 Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Trigger Witch Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Whiskey Mafia: Frank’s Story Xbox One, Xbox Series X|S 25% Spotlight Sale

The Crew Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 67% DWG*

Trials Fusion Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 75% DWG*

Faery: Legends of Avalon Backward Compatible 80% DWG*

Mass Effect Backward Compatible 75% DWG*

ScreamRide Backward Compatible 75% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Cell Backward Compatible 60% DWG*

Le nuove promozioni, lo ricordiamo, resteranno attive sino al prossimo 24 gennaio 2022.