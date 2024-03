Giochi Xbox su PlayStation e il futuro di Halo: le riflessioni di Peter Moore

Riallacciandosi alle novità legate alla strategia multipiattaforma di Microsoft e l'arrivo di Sea of Thieves e altri giochi Xbox su PS5 e Switch, l'ex boss della divisione Xbox Peter Moore condivide delle interessanti riflessioni sul possibile arrivo della serie di Halo su piattaforme PlayStation.

Ai microfoni di IGN.com, l'ex dirigente Microsoft a capo della divisione Xbox parte dall'assunto che "dalle parti di Microsoft, guardando alla serie di Halo e ai guadagni che genera su piattaforme Xbox che, diciamo, rientrano nell'ordine dei 250 milioni di dollari, potrebbero chiedersi perché non portarla su PlayStation e trasformarla in un'IP da un miliardo di dollari. Voglio dire, è una di quelle serie che supera i confini classici dei videogiochi e di sicuro negli uffici di Microsoft stanno portando avanti delle conversazioni incentrate sulle possibilità offerte dall'arrivo di Halo su PlayStation. Lo dico perché questo genere di conversazioni avviene sempre in aziende così grandi, e coinvolgono un po' tutte le IP. Certo, è una serie che ha avuto i suoi alti e bassi, ma Xbox non sarebbe ciò è diventata senza Halo, quindi sì, sicuramente staranno discutendo del futuro multipiattaforma dell'IP".

L'ex esponente della divisione verdecrociata di Microsoft ricorda inoltre i suoi trascorsi nella casa di Redmond e, nel riferirsi sempre ad Halo e all'ipotesi del suo approdo su piattaforme PlayStation, svela che "al tempo prendemmo in considerazione l'idea di portare Halo su PlayStation. Ricordo che organizzammo per due giorni una sorta di test o 'gioco di ruolo', io interpretai la parte di Ken Kutaragi (l'ex CEO e presidente di Sony Computer Entertainment, ndr) e risposti ai dirigenti Xbox per cercare di capire come avrebbero reagito dalle parti di Sony se avessimo discusso con loro dei nostri piani su Xbox 360 per giochi come Halo. È stato un test molto istruttivo perché ci ha aiutati a immedesimarci nella concorrenza e a capire cosa sarebbe potuto succedere nei casi più estremi e assurdi, che poi è una delle prerogative del nostro lavoro da dirigenti. Dobbiamo sempre valutare, prevedere e cercare di anticipare ogni scenario, per quanto ridicolo, dirompente o radicale possa sembrare".