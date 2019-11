Alcuni giochi Xbox potrebbero subire ritardi per uscire anche su Scarlett

Come ricorderete, Watch Dogs 3 è stato rinviato pur essendo uno dei titoli più attesi tra quelli presentati allo scorso E3, così come Gods and Monsters, sempre restando in ambito Ubisoft. Secondo alcuni insider, potrebbero non essere gli unici ritardi a cui assisteremo da ora fino alla fine del 2020.

Stando a quanto riportato infatti, diversi publisher starebbero pensando di lanciare alcuni dei loro titoli in uscita anche su Xbox Scarlett ad esempio, e sulle console di next-gen in generale (ci sono voci anche su Cyberpunk 2077 in uscita su Scarlett e PS5). In particolare nel mirino ci sarebbero i giochi in uscita a Marzo-Aprile 2020, per i quali, considerato che mancherebbero solo sei mesi all'uscita ufficiale delle nuove console, potrebbero dunque esserci ulteriori ritardi.

"Credo che vedremo molti di questi rinvii in primavera, perché trovo strano che molti titoli siano ora segnati per la primavera 2020, che è solo sei mesi prima della release di Scarlett. Gli sviluppatori stanno ancora giocando a carte coperte", ha detto Chris Burke, di Xbox Magazine.

Insomma se queste speculazioni si rivelassero vere, ci aspetta un periodo di transizione tra l'attuale e la prossima generazione con diversi titoli che potrebbero diventare cross-gen, o ricevere edizioni potenziate e re-release.

Che ne pensate? Davvero dovremmo prepararci ad ulteriori rinvii nei prossimi mesi?