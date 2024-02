Giochi Xbox su PS5? Jez Corden e Mat Piscatella commentano la nuova strategia Microsoft

Dopo i rumor dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Phil Spencer ha qualcosa da dirci sul futuro di Xbox. Una notizia che ovviamente ha generato (e sta generando) numerose discussioni tra giornalisti, insider e analisti.

Tra questi anche Jez Corden di Windows Central, tra i primi a diffondere leak e rumor sull'arrivo di esclusive Xbox su PlayStation 5. Il giornalista interviene su X per fare chiarezza sottolineando come Microsoft non intenda abbandonare il mercato hardware, ricordando come Satya Nadella abbia parlato solamente pochi giorni fa di "numeri record" per quanto riguarda gli utenti attivi su Xbox.

Corden ribadisce poi di aver sentito che alcune esclusive Xbox diventeranno multipiattaforma, ma non di non sapere esattamente di quali si tratti. Arriva poi anche il commento di Mat Piscatella di Circana (ex NPD Group), che parla di una mossa con un grande potenziale per espandere il business di Microsoft.

Offrire i propri giochi sul maggior numero di sistemi è ovviamente una scelta saggia per conquistare un nuovo pubblico e ovviamente guadagnare più soldi. Non c'è nessuna sicurezza che questo funzioni ma Piscatella sottolinea come "non è più solo una questione di involucri di plastica, insomma non siamo più negli anni 2000."

Viene poi fatto notare come sia Sony che Microsoft di fatto siano già attive nel supportare altre piattaforme, con MLB The Show che ormai esce anche su Xbox e PC e molti giochi Microsoft sono disponibili su tanti sistemi, a parti da Minecraft. Allargare la propria platea potenziale è una mossa necessaria per sopravvivere in uno scenario di mercato sempre più complesso.