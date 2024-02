Giochi Xbox su PS5: 'Microsoft può dare inizio a una rivoluzione', per il boss di GIbiz

Mentre cresce l'attesa per l'appuntamento sul futuro di Xbox preannunciato da Phil Spencer, nel suo ultimo editoriale il boss di GIbiz, Christopher Dring, ha condiviso delle interessanti riflessioni sulla reale portata e sulle finalità ultime della strategia portata avanti da Microsoft.

Nella sua approfondita disamina sulla 'telenovale videoludica' del momento, il responsabile di GamesIndustry.biz ha riflettuto sulle motivazioni del cambio di strategia che, presumibilmente, verrà annunciato dalla casa di Redmond con il rumoreggiato arrivo delle esclusive Xbox su PS5 e altre piattaforme (come Switch e, in ottica futura, Switch 2).

A detta di Dring, la mossa che starebbe per compiere Microsoft non sarebbe poi tanto diversa da quella messa in atto nei primi anni 2000 da Nintendo, dapprima con l'abbandono della battaglia ormai persa nel settore delle console a prestazioni elevate (con il lancio di Wii) e successivamente con l'apertura allo sconfinato mercato del mobile gaming (con la commercializzazione di Switch).

Stando a Dring, Microsoft si troverebbe in una situazione analoga perché, a prescindere dagli investimenti e dagli sforzi profusi nell'attrarre sempre più videogiocatori al proprio ecosistema con servizi come il Game Pass, "Xbox non può battere PlayStation. Operiamo in un business che vede le persone rinchiuse nei rispettivi ecosistemi, e chi si trova su console PlayStation è riluttante ad abbandonare Trofei, libreria di giochi, amici e punteggi. Siamo nel 2024 e la quantità di tempo, impegno e denaro necessari a convincere le persone ad abbandonare una piattaforma in favore di un'altro ecosistema è semplicemente troppo alta per chiunque".

Per il boss di GIbiz, quindi, la trasformazione di Microsoft in un attore multipiattaforma (ma con il continuo supporto all'ecosistema Xbox in funzione di servizi e prodotti come il Game Pass) potrebbe innescare una nuova 'rivoluzione' nel settore dei videogiochi, in ragione del fatto che "Microsoft sta già operando da tempo per cambiare il modo in cui i videogiochi vengono distribuiti e pagati. È un impegno che coinvolge l'intera filiera di prodotti e servizi Xbox, come il Game Pass, il PC e il game streaming. Microsoft ritiene che investire in queste aree aiuterà il brand Xbox a raggiungere più clienti di Nintendo e Sony. Se su un PC è possibile accedere allo store Xbox o al Game Pass, d'altronde, quel PC è effettivamente una Xbox. Ma sfortunatamente per loro, questa 'rivoluzione' richiede il suo tempo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle reazioni emotive ai leak dei giochi Xbox su PS5 con le riflessioni di un dirigente Larian.