Giochi Xbox in sconto: offerte da urlo su Xbox Store con i Saldi Shocktober

Premuratasi di annunciare i nuovi giochi di ottobre su Xbox Game Pass, la casa di Redmond ci aggiorna sulle ultime offerte di Xbox Store confermando l'avvenuto lancio dei Saldi Shocktober, un'iniziativa promozionale che coinvolge tanti videogiochi.

La nuova offerta confezionata dal colosso tecnologico statunitense sprona l'utenza Xbox ad aprire una finestra sul multiverso a tinte oscure dei titoli più terrorizzanti e delle opere che fanno dell'horror la propria cifra stilistica e il perno delle rispettive esperienze interattive.

Con l'avvenuto matrimonio tra Microsoft e Activision, nell'elenco delle centinaia di giochi dei Saldi Shocktober 2023 su Xbox Store non poteva di certo mancare Diablo 4, al quale vanno ad aggiungersi titoli come Dead Island 2, Dying Light 2 o Alien Isolation e i forti sconti per bundle come BioShock The Collection o Batman Arkham Collection. All'appello non mancano nemmeno Resident Evil 4, The Quarry, Atomic Heart, Blasphemous, Blair Witch e Cult of the Lamb.

In calce alla notizia trovate il link al portale di Xbox Wire con l'elenco completo dei 272 videogiochi coinvolti nella tornata promozionale dei Saldi Shocktober su Xbox Store. Sempre su Xbox Store sono attive le offerte ID@Xbox, con tantissimi videogiochi indie in forte sconto tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X|S.