Giochi Xbox Series X|S e One scontati: Assassin's Creed, Hellblade, DMC e Halo tra i saldi

Il 2021 non smentisce la tradizione di casa Microsoft, con il primo martedì del nuovo anno che porta con sé una vasta selezione di promozioni e offerte dedicate ai giochi disponibili sulle console verdecrociate.

In attesa delle nuove uscite Xbox One e Xbox Series X|S, gli sconti attivi sullo store digitale sono decisamente interessanti, con una line-up molto variegata. A titolo di esempio, segnaliamo gli sconti attivi sulla saga di Assassin's Creed, con Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Syndicate scontati del 70% e Assassin's Creed Origins scontato dell'80%. In saldo anche l'ultima avventura di Dante, con il prezzo di Devil May Cry 5 ridotto del 20%. Troviamo poi sconti compresi tra il 50% e l'86% per le produzioni videoludiche a tema Dragon Ball, oltre a promozioni per la saga di Halo, in attesa di scoprire la data di uscita di Halo: Infinite. Di seguito, trovate l'elenco completo dei nuovi sconti:



Giochi Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown Xbox Game Pass 67% Last Chance Sale

Albedo: Eyes From Outer Space Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Aritana and the Twin Masks Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 80% Last Chance Sale

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

Batman: Arkham Knight Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Batman: Return To Arkham Xbox One X Enhanced 60% Last Chance Sale

Bite the Bullet Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Bleeding Edge Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Borderlands 3 Smart Delivery 67% Last Chance Sale

Borderlands 3 Super Deluxe Edition Smart Delivery 50% Last Chance Sale

Brothers: A Tale Of Two Sons Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Bug Fables: The Everlasting Sapling Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Capcom Beat ‘Em Up Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Catherine Xbox One Backward Compatible 75% DWG*

Clan N Xbox Play Anywhere 35% DWG*

Code Vein Xbox Game Pass 67% Last Chance Sale

Code Vein Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% Last Chance Sale

Cook, Serve, Delicious! 3?! Xbox One, Xbox Series X|S 30% DWG*

Crackdown 3 Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Deus Ex: Mankind Divided Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Devil May Cry 5 Not Sold Separately 20% Last Chance Sale

Disney Classic Games: Aladdin And The Lion King Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Disneyland Adventures Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Dragon Ball FighterZ Xbox One X Enhanced 85% Last Chance Sale

Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 85% Last Chance Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 85% Last Chance Sale

Dragon Ball Z: Kakarot Xbox One X Enhanced 60% Last Chance Sale

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Dragon’s Dogma: Dark Arisen Xbox One, Xbox Series X|S 67% Last Chance Sale

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Far Cry 5 Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

Far Cry New Dawn Xbox One X Enhanced 67% Last Chance Sale

Far Cry New Dawn Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

Farmer’s Dynasty Xbox One X Enhanced 60% DWG*

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Forza Horizon 4 Ultimate Edition Smart Delivery 55% Last Chance Sale

Forza Motorsport 7 Ultimate Edition Xbox Play Anywhere 65% Last Chance Sale

Gears 5 Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Gears Tactics Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Golem Gates Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Grand Theft Auto V: Premium Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Halo 5: Guardians Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Halo Wars 2: Complete Edition Xbox Play Anywhere 60% Last Chance Sale

Halo Wars 2: Standard Edition Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Halo Wars: Definitive Edition Xbox Play Anywhere 65% Last Chance Sale

Halo: The Master Chief Collection Xbox Game Pass 40% Last Chance Sale

Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Hitman 2 Xbox One X Enhanced 80% Last Chance Sale

How To Survive 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Injustice 2 Xbox One X Enhanced 65% Last Chance Sale

It came from space and ate our brains Xbox One X Enhanced 30% DWG*

JoyBits All-in-One Mega Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Jump Force Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

Jump Force – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

Just Cause 3 Xbox One, Xbox Series X|S 80% Last Chance Sale

Just Cause 3: XXL Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Last Chance Sale

Just Cause 4 – Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Just Cause 4 – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Just Cause 4 – Reloaded Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Just Dance 2020 Xbox One, Xbox Series X|S 25% Last Chance Sale

Keep Talking and Nobody Explodes Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Kerbal Space Program Enhanced Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Killer Instinct: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% Last Chance Sale

Lara Croft And The Temple Of Osiris Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

LEGO CITY Undercover Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

LEGO DC Super-Villains Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

LEGO Jurassic World Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

LEGO Marvel Super Heroes Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

LEGO Marvel Super Heroes 2 Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

LEGO Marvel’s Avengers Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

LEGO Star Wars: The Force Awakens Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

Life Is Strange 2 – Complete Season Xbox One X Enhanced 60% Last Chance Sale

Life is Strange 2 – Episode 2 Add-On 50% Last Chance Sale

Life is Strange 2 – Episode 3 Add-On 50% Last Chance Sale

Life is Strange 2 – Episode 4 Add-On 50% Last Chance Sale

Life is Strange 2 – Episode 5 Add-On 50% Last Chance Sale

Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) Xbox One, Xbox Series X|S 80% Last Chance Sale

Life Is Strange: Before The Storm Complete Season Xbox One X Enhanced 80% Last Chance Sale

Life Is Strange: Before The Storm Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Last Chance Sale

Little Nightmares Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Lovecraft’s Untold Stories Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Mad Games Tycoon Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Marvel Vs Capcom: Infinite Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Marvel Vs Capcom: Infinite – Deluxe Edition Xbox Play Anywhere 60% Last Chance Sale

Marvel’s Avengers Smart Delivery 50% Last Chance Sale

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition Smart Delivery 50% Last Chance Sale

Mega Man 30th Anniversary Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 33% Last Chance Sale

Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Mega Man X Legacy Collection 1+2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 35% Last Chance Sale

Memories of Mars Xbox One X Enhanced 50% Last Chance Sale

Metaloid: Origin Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Middle-earth: Shadow of War Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Monster Hunter World Xbox Game Pass 25% Last Chance Sale

Monster Hunter World: Iceborne Xbox One, Xbox Series X|S 33% Last Chance Sale

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe Xbox One, Xbox Series X|S 33% Last Chance Sale

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Xbox One, Xbox Series X|S 25% Last Chance Sale

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe Xbox One, Xbox Series X|S 25% Last Chance Sale

Mortal Kombat XL Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

My Hero One’s Justice 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road To Boruto Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

NBA 2K21 Xbox One X Enhanced 50% Last Chance Sale

Neon Chrome Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Neon Chrome – Arena Add-On 60% Spotlight Sale

Nightmare Boy Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Obduction Xbox One X Enhanced 33% Spotlight Sale

Observer: System Redux Optimized For Xbox Series X|S 20% Spotlight Sale

Old Man’s Journey Xbox Play Anywhere 65% DWG*

Ori And The Blind Forest: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Ori and the Will of the Wisps Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Persona 4 Arena Xbox One Backward Compatible 67% DWG*

PGA TOUR 2K21 Xbox One X Enhanced 33% Last Chance Sale

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Project CARS 3 Xbox One, Xbox Series X|S 40% Last Chance Sale

Project CARS 3 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Last Chance Sale

Quantum Break Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Quern – Undying Thoughts Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Rare Replay Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

ReCore Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Rise of The Tomb Raider – 20 Year Celebration Xbox One X Enhanced 80% Last Chance Sale

Rush: A DisneyPixar Adventure Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Ryse: Legendary Edition Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

ScreamRide Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Scribblenauts Showdown Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

Shred It! Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Sid Meier’s Civilization VI Xbox One X Enhanced 67% Last Chance Sale

Sleeping Dogs Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Slender: The Arrival Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Sniper Elite 3 Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Sonic Adventure Xbox One Backward Compatible 50% DWG*

Sonic The Hedgehog 2 Xbox One Backward Compatible 50% DWG*

Soulcalibur VI Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Soulcalibur VI Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Last Chance Sale

South Park: The Fractured But Whole – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

SteamWorld Dig Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

SteamWorld Dig 2 Xbox Play Anywhere 60% Spotlight Sale

Strawberry Vinegar Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Street Fighter 30th Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 50% Last Chance Sale

Summer In Mara Launch Discount 10% Spotlight Sale

Sunset Overdrive Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

Sunset Overdrive Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

SUPERHOT ONE OF US BUNDLE Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 40% Last Chance Sale

Takotan Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Tales of Vesperia: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Last Chance Sale

TAURONOS Pre-Order Discount 10% Spotlight Sale

Team Sonic Racing Xbox One X Enhanced 35% Last Chance Sale

Team Sonic Racing & Super Monkey Ball: Banana Blitz HD Xbox One, Xbox Series X|S 20% Last Chance Sale

TEKKEN 7 Xbox Game Pass 80% Last Chance Sale

TEKKEN 7 – Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Last Chance Sale

Tell Me Why: Chapters 1-3 Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 40% Last Chance Sale

The Disney Afternoon Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

The LEGO Movie Videogame Xbox One, Xbox Series X|S 70% Last Chance Sale

The Surge 2 Xbox Game Pass 70% DWG*

The Surge 2 – Premium Edition Xbox One X Enhanced 66% DWG*

The Surge 2 – Season Pass Add-On 50% DWG*

Thief Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Year 2 Gold Edition Xbox One X Enhanced 70% Last Chance Sale

Tomb Raider: Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Last Chance Sale

Tools Up! Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Two Point Hospital Xbox Game Pass 50% Last Chance Sale

Ultimate Marvel Vs CAPCOM 3 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Last Chance Sale

Underworld Ascendant Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Valley Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Virginia Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Virtua Fighter 5 Final Showdown Xbox One Backward Compatible 67% DWG*

WarriOrb Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Gold Editions Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Standard Editions Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Last Chance Sale

Without Escape: Console Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

WWE 2K Battlegrounds Xbox One, Xbox Series X|S 40% Last Chance Sale

YesterMorrow Xbox One X Enhanced 35% DWG*

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Xbox Play Anywhere 70% DWG*

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection Xbox Game Pass 60% Last Chance Sale

Giochi Xbox 360

Abyss Odyssey Arcade 67% DWG*

Alien: Isolation Games On Demand 80% DWG*

Catherine Backward Compatible 75% DWG*

MotoGP 15 Games On Demand 85% DWG*

Persona 4 Arena Backward Compatible 67% DWG*

Persona 4 Arena Ultimax Games On Demand 50% DWG*

Renegade Ops Arcade 50% DWG*

Sonic Adventure Backward Compatible 50% DWG*

Sonic The Hedgehog 2 Backward Compatible 50% DWG*

Virtua Fighter 5 Final Showdown Backward Compatible 67% DWG*

Come di consueto, le offerte riportate resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata a