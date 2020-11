Giochi Xbox Series X|S e One: gli sconti del Black Friday su Microsoft Store

Anche Microsoft ha lanciato una nuova promozione sul proprio negozio digitale in occasione del Black Friday. Sono centinaia i giochi proposti in offerta con tagli fino al 50%, e tra di essi sono presenti anche diversi titoli per l'accoppiata next-gen Xbox Series X|S.

Tra i giochi fruibili sulle console di nuova generazione segnaliamo innanzitutto FIFA 21, che può essere acquistato a prezzo scontato in differenti edizioni: la Beckham Edition è proposta a 38,49 euro, la Champions Edition a 40,49 euro e l'Ultimate Edition a 49,99 euro. Trattamento identico per Madden NFL 21, disponibile agli stessi prezzi nelle edizioni Standard, Deluxe e MVP. Se siete possessori di Xbox Series X e S e volete sfruttare la loro potenza, potete prendere in considerazione anche Watch Dogs Legion a 45,49 euro, Borderlands 3 a 23,09 euro, No Man's Sky a 24,99 euro e Forza Horizon 4 a 32,49 euro. Questi ultimi due sono anche disponibili in Xbox Game Pass, che può essere sottoscritto in versione Ultimate a solo un euro per il primo mese.

Tra gli altri giochi in offerta segnaliamo DOOM Eternal a 23,09 euro, Assassin's Creed Odyssey a 20,99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 45,49 euro, Red Dead Redemption 2 a 26,99 euro, Control Ultimate Edition a 19,99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 27,99 euro, Resident Evil 3 a 19,79 euro e Overwatch Legendary Edition a 19,79 euro. Tutti questi giochi non sono muniti di ottimizzazioni per Xbox Series X|S (alcuni le riceveranno in futuro, come DOOM Eternal), ma sono tutti giocabili sulle console next-gen in retrocompatibilità con caricamenti ridotti e framerate stabilizzati. Per la lista completa delle offerte del Black Friday, che saranno attive fino al 3 dicembre, vi invitiamo a consultare il Microsoft Store.