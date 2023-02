I giochi Xbox Series X e Game Pass da giocare assolutamente a febbraio

Le prime settimane dell'anno sono state un po' più tranquille del solito per gli abbonati a Xbox e PC Game Pass, ma le sorprese non sono affatto mancate. Per questo motivo prima di addentrarci nel mese di febbraio vogliamo assicurarci che non vi siate lasciati scappare alcuni dei migliori titoli aggiunti di recente. Ecco a voi tre videogiochi che dovete assolutamente giocare su Xbox Series X|S.

Hi-Fi Rush (Xbox Series X|S, PC e Cloud)

Non possiamo non cominciare questa breve carrellata con la più grande sorpresa di inizio anno, Hi-Fi Rush. Lanciato senza alcun preavviso dopo l'Xbox Developer Direct del 25 gennaio, si tratta di uno stiloso e colorato gioco action con il senso del ritmo sviluppato da Tango Gameworks, studio guidato da Shinji Mikami che ha scelto di sperimentare una nuova strada dopo una sfilza di progetti horror e sovrannaturali. Il protagonista è Chai, un aspirante rockstar che assieme ai suoi compagni combatte contro una malvagia mega-corporazione dando vita ad una colonna sonora interattiva, nella quale la complessità della musica cresce di pari passo con la velocità d'esecuzione delle mosse e la complessità delle combo. Leggete la nostra recensione di Hi-Fi Rush per scoprire perché si tratta di un preziosissimo valore aggiunto per la ludoteca di Game Pass.

Age of Empires II Definitive Edition (Xbox One, Series X|S e Cloud)

L'accoppiata mouse e tastiera non fa per voi? Preferite un comodo divano alla scrivania? Niente paura, adesso potete giocare anche voi a uno dei migliori giochi strategici della storia del gaming! Grazie alla nuovissimi versione console, Age of Empires II: Definitive Edition è ora accessibile a chiunque grazie ad un'interfaccia di gioco ridisegnata e un sistema di controllo riadattato a misura di Xbox Controller. I veterani potrebbero metterci un po' a ritrovarsi a casa, ma quest'edizione è chiaramente indirizzata a chi non ha mai giocato alla storica versione PC. La mole dei contenuti resta impressionante: parliamo di almeno 200 ore di gioco, 1.000 anni di storia umana e 35 civiltà comodamente accessibili dal salotto di casa.

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (Cloud, Console e PC)

Manca ancora qualche giorno al suo debutto in Game Pass fissato per martedì 7 febbraio, ma intanto vi avvisiamo: se il vostro bambino interiore non ha mai smesso di scalpitare e avete una passione smodata per i bolidi su quattro ruote - qualsiasi sia la loro grandezza - allora dovete assolutamente giocare a Hot Wheels Unleashed degli italiani di Milestone. Sincero e fedele omaggio alle macchinine della Mattel, Hot Wheels Unleashed spicca per un gameplay fieramente arcade e la cura maniacale riposta nella riproduzione di modellini e piste. A lasciare a bocca aperta è anche e soprattutto l'editor dei tracciati, un vero e proprio paradiso per tutti coloro che sono dotati di una fervida immaginazione. La Game of The Year Edition, tra l'altro, trabocca di contenuti con cui divertirsi.