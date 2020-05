Giochi Xbox Series X: gameplay reveal il 7 maggio, dove vederlo e cosa aspettarsi

Giovedì 7 maggio Microsoft trasmetterà una speciale puntata di Inside Xbox incentrata sui giochi Xbox Series X, mostrando di fatto per la prima volta in assoluto alcuni titoli in azione sulla nuova console. Ecco tutto quello che c'è da sapere!

Lo show andrà in onda giovedì 7 maggio alle 17:00 (ora italiana), tuttavia noi saremo in diretta su Twitch dalle 15:00 con uno speciale Pre Show, chiacchiere in libertà aspettando l'inizio della trasmissione, discutendo delle aspettative e previsioni per l'evento.

E' bene chiarire che durante la nuova puntata di Inside Xbox non verranno mostrati giochi first party prodotti dai team Xbox Game Studios, come confermato da Aaron Greenberg. I prodotti degli studi interni godranno di maggior visibilità questa estate, nel corso di uno speciale evento legato probabilmente all'iniziativa Summer of Gaming di Geoff Keighley.

L'unica certezza al momento riguarda il gameplay di Assassin's Creed Valhalla che farà il suo debutto proprio nel corso dell'Inside Xbox di questa settimana, in virtù della partnership comunicativa stretta con Microsoft, già confermata dal trailer di presentazione sponsored by Xbox.

Nel momento in cui scriviamo non sono trapelati ulteriori dettagli suo giochi presenti in scaletta, vi invitiamo dunque a sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it giovedì 7 maggio alle 15:00 per saperne di più e seguire insieme a noi il nuovo Inside Xbox.