Giochi Xbox Series X/S in sconto: al via i Saldi Nextgen, da AC Valhalla a FIFA 22

Premuratasi di annunciare l'arrivo di Fortnite gratis su Xbox Cloud Gaming, Microsoft riguadagna i social per lanciare ufficialmente i Saldi Nextgen sullo store Xbox, con sconti fino al 60% (e anche oltre) su tanti videogiochi ottimizzati per Xbox Series X/S.

La nuova iniziativa promozionale della casa di Redmond coinvolge numerosi titoli che vantano delle patch nextgen per la famiglia di console Xbox Series X/S, con sconti che interessano ovviamente anche le corrispondenti versioni lastgen da fruire su Xbox One e Xbox One X.

Nell'elenco dei settanta videogiochi in offerta ritroviamo titoli del calibro di FIFA 22, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Immortal's Fenyx Rising e Control. I saldi nextgen coinvolgono anche Dying Light Enhanced Edition, con l'enorme espansione The Following e tutti i DLC offerti in regalo da Techland a tutti i possessori della Standard Edition.

FIFA 22 - 27,99 €

Assassin's Creed Valhalla - Deluxe Edition - 35,99 €

Cyberpunk 2077 - 34,99 €

The Sinking City - 19,99 €

Back 4 Blood - 34,99 €

Apex Legends - Edizione Champion - 27,99 €

Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition - 24,99 €

Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion - 51,99 €

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle - 45,49 €

Back 4 Blood: Deluxe Edition - 49,99 €

Chorus - 19,99 €

Control Ultimate Edition - 15,99 €

Devil May Cry 5 Special Edition - 19,99 €

Dying Light: The Following - Enhanced Edition - 11,99 €

I Saldi sui Giochi Ottimizzati per Nextgen di Microsoft Store sono già attivi e lo saranno, presumibilmente, fino alla prossima settimana. Potete consultare l'elenco completo dei videogiochi in sconto accedendo alla pagina delle offerte sui videogiochi ottimizzati per Xbox Series X/S che vi lasciamo in calce alla notizia.