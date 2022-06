Giochi Xbox su Smart TV senza console: inizia la rivoluzione Microsoft e Samsung

Non è un mistero che uno degli obiettivi di Microsoft sia quello di portare i giochi Xbox e Game Pass su Smart TV e ora la casa di Redmond muove un passo concreto in questa direzione, grazie alla collaborazione con Samsung.

Microsoft ha infatti annunciato che da oggi è possibile giocare con i giochi della libreria Xbox su Smart TV Samsung 2022 grazie ad una partnership tra le due aziende che porta l'app Xbox nella nuova linea di Smart TV del colosso coreano. In questo modo è possibile giocare con i giochi del catalogo Xbox senza bisogno di possedere una console ma semplicemente scaricando l'app Xbox, disponibile dal 30 giugno in ben 27 diversi paesi.

Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate in possesso di uno Smart TV Samsung 2022 potranno accedere ad oltre 100 giochi via Cloud, tra cui i titoli del catalogo Xbox Game Studios a lancio. Il funzionamento è semplice, basta scaricare l'app Xbox da Samsung Gaming Hub sul proprio televisore ed effettuare il login con l'account Xbox, connettere un controller Bluetooth (supportato anche il DualSense di PlayStation 5) per avere subito accesso ai giochi via Cloud da televisore, senza bisogno di possedere fisicamente una console Microsoft.

Al momento la lista dei televisori compatibili non è stata resa nota e non sappiamo se tra i 27 paesi supportati al lancio ci sia anche l'Italia, restiamo in attesa di saperne di più.