Quanti giochi Xbox sono in sviluppo? Un'infografica conferma l'impressionante numero

Dopo le numerose, grosse acquisizioni degli ultimi anni, gli Xbox Game Studios sono divenuti sempre più imponenti e c'è la possibilità che possano espandersi ulteriormente. Del resto, Microsoft è pronta a nuove acqusizioni, con appassionati e addetti ai lavori che si chiedono quale altra compagnia arriverà dopo Bethesda e Activision.

Il sempre più ampio numero di compagnie ed aziende sotto marchio Xbox comporta anche un quantitativo massiccio di giochi in sviluppo previsti in esclusiva per l'ecosistema Microsoft comprensivo del mondo PC, di Xbox Series X/S e di Xbox One. A tal proposito un'infografica comparsa sui social fa un riepilogo dei titoli annunciati ufficialmente, oltre a quelli al momento emersi da vari rumor, e dal quadro generale emerge quanto siano ambiziosi i piani degli Xbox Game Studios per i prossimi anni.

Ci sono infatti oltre 60 progetti in sviluppo per Xbox e direttamente legati al colosso di Redmond, dunque con un'uscita praticamente sicura al day one su Xbox e PC Game Pass date le politiche adottate dalla compagnia fin qui. Molti dei nomi in cantiere sono di grosso spessore e molto attesi dai fan: si passa dalla nuova IP non annunciata di The Coalition (che potrebbe prima o poi tirare fuori dal cilindro anche Gears 6) al prossimo Forza Motorsport di Turn10, oltre al ritorno di Fable per mano di Playground Games, Avowed di Obsidian e State of Decay 3 di Undead Labs.

Da parte di Bethesda la carne al fuoco è decisamente ricca, tra Starfield atteso per novembre 2022, The Elder Scrolls VI, RedFall di Arkane Studios, il nuovo gioco di Indiana Jones per mano di MachineGames e progetti ancora da annunciari in sviluppo presso id Software. Il tutto senza dimenticare Activision Blizzard e le sue IP, che saranno in futuro protagoniste dell'ecosistema Xbox.

Ricordiamo inoltre che Microsoft ha confermato il nuovo Xbox & Bethesda Showcase, fissato per il prossimo 12 giugno: uno show di grande portata che sarà teatro non solo di conferme sui progetti in lavorazione, ma anche di annunci su altri giochi ancora tutti da scoprire.