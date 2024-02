Giochi Xbox su Switch e PS5: Michael Pachter sulla strategia multipiattaforma di Microsoft

Con l'arrivo di Sea of Thieves e altri giochi Xbox su Switch e PlayStation, alzi la mano chi non attendeva con impazienza (???) il commento a caldo di Michael Pachter. Il celebre analista di Wedbush Securities ha riflettuto sulle implicazioni future della nuova strategia multipiattaforma di Microsoft.

Nella sua ultima disamina sullo stato dell'industria dell'intrattenimento videoludico, Pachter si focalizza proprio sull'importante novità rappresentata dall'arrivo delle IP degli Xbox Game Studios su piattaforme non verdecrociate per sottolineare quello che, a suo giudizio, costituisce il perno dell'intera strategia di Microsoft, ovvero la crescita e il supporto del Game Pass in funzione di un futuro sempre meno legato al mercato delle console casalinghe.

"Penso che il lavoro svolto da Microsoft nello sviluppare il Game Pass sia da sempre il riconoscimento del fatto che Xbox sia una 'piattaforma' in senso lato e non necessariamente come un dispositivo", esordisce nel suo discorso Pachter prima di aggiungere che "Microsoft penso sia la prima a rallegrarsi nel guardare a un futuro in cui non ci saranno più console fisiche e in cui tutto passerà per internet, il cloud e il game streaming. È il Game Pass il loro 'core business' e lo è ormai da molto tempo, dalle parti di Microsoft sanno che se ti limiti a vendere console sei costretto a rivolgerti a una platea di 200 o 300 milioni di potenziali clienti, ma se guardi all'intera popolazione di videogiocatori puoi raggiungere dai 3 ai 4 miliardi di utenti. È questo il loro obiettivo finale".

In conclusione del suo intervento, Michael Pachter guarda alla 'sfida a distanza' tra Microsoft e Sony e spiega che "la percezione dei giocatori che ritengono che Microsoft abbia perso la sfida contro Sony la ritengo semplicemente sbagliata. Certo, hanno perso nella battaglia tra le console e se questo fosse l'unico parametro da considerare sarei anche d'accordo. Ma se la sfida dovesse basarsi sul potenziale di profitti e guadagni, beh, direi che Microsoft può superare Sony di 10 o 100 volte".