Giochiamo a fare la guerra? 505 Games svela lo sparatutto strategico Total Tank Simulator

Gli sviluppatori di Noobz from Poland e i vertici del publisher 505 Games presentano ufficialmente Total Tank Simulator, un ambizioso sparatutto strategico che reinterpreta in una moderna chiave videoludica le guerre tra soldatini della nostra infanzia.

Realizzato da un esperto team di appassionati di RTS e di FPS ad ambientazione storica, il nuovo progetto edito da 505 Games offre ai giocatori più di 50 campi di battaglia digitali in cui inscenare delle sfide tra eserciti composto da centinaia di unità militari, oltre ad alcune unità e armi segrete.

Indossando i panni del Comandante militare, il nostro compito sarà quello di dirigere le operazioni sul campo e sfruttare appieno le potenzialità dei propri carri armati, aerei, cannoni e plotoni di fanteria nella speranza di ottenere una superiorità tattica sull'avversario di turno e costringerlo alla resa.

Il titolo offrirà tre modalità di gioco, ossia Sandbox, Shadow / Survival e Campagna, per un totale di 6 fazioni di eserciti di soldatini da utilizzare in qualsiasi partita. Oltre al particolare stile grafico che contraddistingue l'opera, si nota anche una certa cura nella rappresentazione a schermo delle diverse attività che coinvolgono gli aerei, i mezzi da combattimento terrestri e i soldati, con l'utilizzo di inquadrature specifiche per ciascuna azione, ivi compresa una telecamera strategica che abbraccia tutta la mappa e che non può che ricordarci gli RTS bellici delle serie di R.U.S.E. e Wargame firmate da Eugen Systems. Il lancio di Total Tank Simulator è previsto nel 2020 su PC Steam.