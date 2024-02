Giochiamo a fare i vichinghi come nei videogiochi: evento speciale a teatro il 2 marzo

Torna I Boreali - Nordic Festival, festival italiano dedicato alla cultura nordeuropea: dal 1° al 3 marzo 2024 al Teatro Franco Parenti e al Cinemino di Milano, tre giornate dedicate a incontri con scrittori, film in lingua originale sottotitolati, musica e concerti, laboratori e nordic brunch.

A questo proposito vi segnaliamo il talk "giochiamo a fare i vichinghi: da God of War ad Assassin’s Creed, il mito norreno conquista i videogame" in programma sabato 2 marzo alle 18:00 al Café Rouge - Teatro Franco Parenti di Milano, con la partecipazione di Giuseppe Arace e Alessandro Bruni.

Sin dagli anni '80 i vichinghi e le culture nordiche hanno ispirato videogiochi e recentemente si è assistito ad un ritorno di questo fenomeno, con videogiochi ambientati nelle fredde terre del nord Europa, come Assassin's Creed Valhalla e God of War Ragnarok.

Ai Boreali, Giuseppe Arace e Alessandro Bruni, responsabili editoriali della sezione gaming di Everyeye.it, esplorano le suggestive declinazioni di questo incontro tra saghe millenarie e tecnologia. L’avvento del Fimbulwinter diviene così il teatro scelto da God of War Ragnarök per raccontare il rapporto padre-figlio, la minuziosa ricostruzione della cultura vichinga trasforma Assassin’s Creed Valhalla in uno strumento didattico, mentre il viaggio nel Valheim di Hellblade Senua's Sacrifice si tramuta nell’acclamata rappresentazione di una mente afflitta da una grave forma di psicosi.

Per tutti i dettagli sul talk vi rimandiamo all'evento su Facebook mentre i biglietti sono in vendita online al prezzo di 3.50 euro. Giochiamo a fare i vichinghi: da God of War ad Assassin’s Creed, il mito norreno conquista i videogame va in scena al Teatro Franco Parenti di Milano sabato 2 marzo alle ore 18:00.