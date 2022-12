Quale sarà il Gioco dell'Anno su Steam? Ecco i candidati al GOTY!

Dopo l'annuncio dei primi videogiochi candidati ai Premi di Steam 2022, è tempo di scoprire anche la selezione di titoli in lizza per aggiudicarsi il riconoscimento di Gioco dell'Anno sul celebre store.

Per quest'anno, la piattaforma di casa Valve ha selezionato cinque candidati per la categoria più prestigiosa. Nello specifico, i frequentatori dell'universo videoludico PC avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze per le seguenti produzioni:

Elden Ring ;

; God of War (porting PC del gioco del 2018);

(porting PC del gioco del 2018); Stray ;

; Dying Light 2: Stay Human ;

; Call of Duty: Modern Warfare II;

Già tra i vincitori dei The Game Awards 2022, Elden Ring potrebbe dunque intascare un ulteriore riconoscimento come titolo migliore dell'ultimo anno. Ovviamente assente dalla lista God of War: Ragnarok, che con il debutto in esclusiva su PS4 e PS5 risulta al momento assente dal catalogo di Steam.



Come già accaduto ai The Game Awards 2022, arriva invece in lizza come finalista Stray, la cyber-avventura felina edita da Annapurna Interactive. Spazio anche a Call of Duty: Modern Warfare II, con l'ultima iterazione della serie Activision che pare aver riconquistato gli appassionati del genere, e a Dying Light 2: Stay Human, con la partecipazione eccezionale di Rosario Dawson.



Segnaliamo che i Premi di Steam eleggeranno anche il Miglior Gioco VR dell'Anno, per il quale sono in lizza:

Among Us VR ;

; BoneLab ;

; Hitman III ;

; Green Hell VR ;

; Inside the Backrooms;

Le votazioni sono aperte!