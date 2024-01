Quale gioco di Assassin's Creed è ambientato a Roma?

Ubisoft ha sempre messo al centro di Assassin's Creed varie città reali del mondo e se è vero che Assassin's Creed 2 è ambientato principalmente a Firenze, altre città italiane sono tenute in forte considerazione nella serie, tra cui Roma, la città eterna.

In quale Assassin's Creed si gioca a Roma?

La capitale italiana compare nel già citato Assassin's Creed 2 con Ezio Auditore insieme a Firenze, Venezia, Monteriggioni, Forlì e San Gimignano, inoltre viene citata in Assassin's Creed Origins, tuttavia Roma è protagonista assoluta in Assassin's Creed Brotherhood, ambientato agli inizi del 1500.

Curiosità: nel gioco Ubisoft, Roma è inclinata di circa 15° più a destra rispetto alla posizione reale della città. Inoltre gli sviluppatori si sono ispirati allo stile barocco per la riproduzione degli edifici, questo per non far sembrare la città uguale alla Firenze di Assassin's Creed 2, dal momento che nella realtà le due città condividevano strutture architettoniche molto simili. In Assassin's Creed Brotherhood la mappa di Roma misura 1.41 chilometri quadrati, più delle riproduzioni digitali di Costantinopoli, Firenze, New York, Venezia e Damasco.

Assassin's Creed Brotherhood è il secondo gioco della minisaga di Ezio Auditore (spin-off esclusi) e si colloca nel mezzo tra Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Revelations. Un gioco importante per comprendere perfettamente la trama della serie e la lore della famiglia Auditore, a tal proposito ecco come finisce Assassin's Creed Brotherhood se volete rinfrescarvi la memoria.

Noi di Everyeye abbiamo anche stilato la classifica delle migliori città di Assassin's Creed, in attesa di visitare il Giappone feudale in Assassin's Creed Codename Red, nuovo gioco della serie Ubisoft in uscita presumibilmente quest'anno ma ancora privo di una finestra di lancio. E chissà che Roma non possa tornare in Assassin's Creed Legion, rumoreggiato gioco della saga ambientato in Italia ma mai annunciato ufficialmente fino ad oggi.