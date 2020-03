Un gioco d'azione ispirato a Tomb Raider per PS1 ricreato con Dreams

Si intitola Tomb Raider PS1 Inspired ed è un gioco d'azione in terza persona ricreato con Dreams che vede protagonista Lara Croft e ispirato alle avventure originali della celebre archeologa, uscite (anche) sulla prima PlayStation tra il 1996 e il 2000.

L'autore (inflamed1984) afferma di essersi ispirato ai primi giochi di Lara, il suo progetto include quattro livelli perfettamente giocabili e completi in ogni parte, oltre ad un tutorial. Le meccaniche sono piuttosto semplici, così come la struttura degli stage, l'unico obiettivo è quello di trovare il tesoro nascosto per passare all'ambientazione successiva.

Il progetto sembra aver riscosso un discreto successo nei primi giorni di vita ed è stato giocato in pochissime ore da oltre 10.000 persone, potete aggiungerlo alla vostra libreria dal sito ufficiale di Dreams. Questa è solamente una delle tante opere create con il gioco di Media Molecule, recente abbiamo visto un simulatore in stile No Man's Sky e persino Ghost of Tsushima di Sucker Punch, senza dimenticare il remake di The Simpsons Hit and Run ricreato con Dreams, a testimonianza di come lo strumento degli autori di LittleBigPlanet sia estremamente potente e versatile.