Il gioco d'azzardo entra a gamba tesa su Twitch in Top 10 tra le categorie più viste

Le trasmissioni su Twitch dedicate a slot machines e gioco d'azzardo in generale sono sempre più frequenti sulla piattaforma viola e non solo, a maggio infatti hanno riscosso un particolare successo superando persino le visualizzazioni di Call of Duty Warzone.

Nei mesi scorsi tanti streamer di grado si sono espressi contro il gioco d'azzardo su Twitch ma a quanto pare gli appelli sono serviti a poco e anzi il meta è in continua espansione. A maggio 2022 ad esempio sono state viste oltre 39 milioni di ore di video nella categoria Slots, con una crescita del 24%.

Attualmente Slots è la nona categoria più vista su Twitch per numero di ore, al primo posto troviamo sempre Just Chatting con a seguire League of Legends e GTA V, a ridosso del podio spuntano Valorant, Counter-Strike Global Offensive, Apex Legends e Fortnite, a chiudere la Top 10 invece ecco DoTA 2, Slots e Call of Duty Warzone.

Un fenomeno che sta destando grande preoccupazione dal momento che sopratutto i giovanissimi potrebbero essere spinti ad interessarsi al fenomeno grazie ai propri streamer preferiti, sono sempre di più infatti i creator che propongono video a tema sponsorizzati da compagnie che si occupano di gestire siti di scommesse, slot e poker.