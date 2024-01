Un gioco Bethesda non ancora annunciato uscirà nel 2024? Indizi da un manager ZeniMax

Se il 2023 è giunto al termine con la notizia del cambio ai vertici di Bethesda, il 2024 si apre con l'importante anticipazione sull'arrivo di un videogioco misterioso della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft nel corso dell'anno appena iniziato.

A suggerirlo è Marcel Hatam, Senior Marketing Product Manager di ZeniMax Germania, con un eloquente messaggio pubblicato sulle pagine del suo profilo LinkedIn. L'esponente della divisione teutonica di ZeniMax ha infatti pubblicato l'elenco dei videogiochi che spera di giocare nel corso del 2024. Ebbene, nella lista stilata da Hatam trova spazio anche un "gioco da annunciare", con tanto di emoji che alimenta le speranze della community per una possibile sorpresa proveniente da Bethesda.

Le anticipazioni di Hatam sul possibile videogioco di Bethesda e ZeniMax non ancora annunciato ma destinato ad approdare nel 2024 fanno il paio con le indiscrezioni rimbalzare in rete nei giorni scorsi sul lancio di un nuovo gioco Double Fine, come suggerito da Tim Schafer in persona con un post sui social che ha solleticato la curiosità dei tanti fan delle opere firmate dal papà di Grim Fandango, Brutal Legend e Psychonauts. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.