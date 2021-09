Un gioco sui biscotti è il nuovo fenomeno di Steam: Cookie Clicker batte Rainbow Six Siege

Il primo giorno di settembre è arrivato su Steam Cookie Clicker, un idle game in giro da ben sette anni che insegna ai giocatori come preparare i biscotti. Nonostante la popolarità di cui ha sempre goduto all'interno della sua nicchia, nessuno si aspettava l'incredibile successo che sta riscontrando sulla piattaforma di Valve...

La formula semplice e assuefacente, e l'allettante prezzo di 3,99 euro hanno conquistato il cuore (e il palato) di decine e decine di migliaia di giocatori: il gioco pubblicato da Playsaurus si è tolto una bella soddisfazione raggiungendo in pochissimo tempo un picco di 47.639 giocatori connessi in contemporanea, più che sufficienti a superare fenomeni di lunga data come Rainbow Six Siege e Warframe in alcuni momenti della giornata. Non è da meno la valutazione generale degli utenti: basata su oltre 4 mila pareri, nel momento in cui vi scriviamo risulta essere "Estremamente positiva".

Cookie Clicker è molto semplicemente un idle game su come si preparano i biscotti in quantità industriali. Nato sul web nel 2013, in tutti questi anni non ha mai visto il suo sviluppo arrestarsi, fino ad arrivare ufficialmente anche su Steam. Oltre 600 potenziamenti, più di 500 trofei, un drago, mini-giochi, una colonna sonora firmata da C418 e il supporto al salvataggio nel cloud sono alla base di questo nuovo fenomeno, che risulta essere adattato anche in lingua italiana, sia nei testi che nelle voci. Date un'occhiata alla pagina del negozio di Steam.