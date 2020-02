Il gioco di calcio Charrua Soccer è ora disponibile in esclusiva su Apple Arcade

Charrúa Soccer è un nuovo gioco di calcio arcade sviluppato dallo studio uruguaiano BATOVI Game Studio, ora disponibile in esclusiva su Apple Arcade.

"Cosa c'entrano gli indigeni della Charrúa sudamericana con Apple Arcade? Cinquecento anni fa, questa tribù guerriera dell' Uruguay, Argentina e Brasile era agguerrita e implacabile. Oggi, il termine "Garra Charrua" cattura il loro spirito di coraggio, determinazione e forza, ed è incarnato nel calcio uruguaiano. L’Uruguay, avendo vinto due mondiali, ha dimostrato come, con uno spirito combattivo, anche una piccola nazione possa avere un grande ruolo nel mondo del calcio".



È con questo spirito che lo studio di sviluppo indipendente BATOVI Game Studios ha realizzato Charrúa Soccer. Facendo affidamento sull'esperienza ottenuta durante la lavorazione di Pixel Cup Soccer per iOS, il team ha dato vita ad un gioco di calcio colorato e accessibile a tutti, "con tonnellate di azione e adrenalina che fosse volutamente lontano dalla simulazione realistica e si concentrasse maggiormente sul lato divertente del gioco".

Charrúa Soccer include le modalità Giocatore Singolo, Due Giocatori e Party mode, e offre un'intelligenza artificiale capace di riprodurre stili di gioco molto diversi, come il Tiki-Taka del Barcellona e il Catenaccio all'italiana. Ampio anche il parco animazioni, che prevede calci in rovesciata, calci dello scorpione, calci a forbice, tuffo di testa e altro ancora. Potete farvi un'idea sul gioco, esclusivo per Apple Arcade, guardando i video di gameplay allegati a questa notizia.