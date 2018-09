Gioco di Carte Collezionabili Pokemon: annunciata l'espansione Tuoni Perduti

The Pokémon Company International ha confermato i dettagli relativi all’espansione Tuoni Perduti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon di prossima uscita. Sullo sfondo di colline verdeggianti avvolte dalla fragranza dell’incenso di antichi santuari dove i Pokémon caricano l’atmosfera di intensa elettricità...

In pubblicazione il prossimo 2 novembre, la nuova espansione conterrà le carte in versione stella prisma di Celebi e di Ditto, insieme a Blacephalon-GX, Lugia-GX, Tyranitar-GX e a un Pokémon misterioso appena scoperto: Zeraora-GX. L’espansione Sole e Luna Tuoni Perduti contiene:

Più di 210 carte

Sette potenti carte stella prisma, incluse tre carte Stadio

13 Pokémon-GX e quattro Ultracreature

Più di 20 carte Allenatore

Vuoi provare l’espansione Sole e Luna Tuoni Perduti prima della pubblicazione? Iscriviti a uno dei tanti tornei prerelease in giro per il paese dal 20 al 28 ottobre. Per trovare un negoziante indipendente che partecipa all’iniziativa, usa la funzione di ricerca del nostro sito.